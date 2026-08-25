Ostatni tydzień CPN. Polacy chcą przedłużenia pakietu?

13 sierpnia premier Donald Tusk ogłosił częściowe przywrócenie pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Przewiduje on obniżkę stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc., a także wprowadzenie maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego na stacjach paliw.

Przepisy wprowadzają obowiązek stosowania maksymalnej ceny detalicznej paliw ciekłych na wszystkich stacjach w kraju. Benzyna oraz olej napędowy nie mogą być sprzedawane drożej niż podany limit. Nowa cena obowiązuje od dnia następnego po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”. W przypadku dni wolnych od pracy obowiązuje cena ogłoszona w ostatnim dniu roboczym przed weekendem lub świętami oraz innymi dniami wolnymi od pracy. Stosowana jest aż do kolejnego dnia roboczego, łącznie z tym dniem.

Polacy chcą przedłużenia CPN

Pakiet obowiązuje do 31 sierpnia, co oznacza, że już za tydzień niższych cen na stacjach paliw nie będzie. Tymczasem jak pokazuje najnowszy sondaż pracowni SW Research dla “Rzeczpospolitej”, połowa Polaków (50 proc.) uważa, że CPN powinien być kontynuowany. Przedłużenia pakietu nie chce co czwarty z nas (25,5 proc.), a 24,5 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Z sondażu wynika, że za przedłużeniem CPN opowiadają się przede wszystkim kobiety i mieszkańcy wsi (odpowiednio 52 proc. i 55 proc.).

Warto przypomnieć, że w przeprowadzonym tuż przed przywróceniem pakietu sondażu SW Research dla “Wprost”, reaktywacji CPN chciało aż dwie trzecie Polaków (66,2 proc.). Przeciwnego zdania było niemal 14 proc. ankietowanych, a co piąty nie miał opinii w tej kwestii (19,9 proc.).

Sondaż SW Research przeprowadzono w dniach 18-19 sierpnia 2026 r. wśród użytkowników panelu on-line SW Panel. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

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