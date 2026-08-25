Udany wtorek dla złotego. Kursy walut 25 sierpnia 2026 r.

Z danych przekazanych we wtorek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 25 sierpnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6894 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3046 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5960 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0329 zł.
Jakie kursy walut 25 sierpnia? Złoty zyskuje
Kursy walut – wtorek, 25 sierpnia
- dolar –3,6894 zł
- euro –4,3046 zł
- frank szwajcarski – 4,5960 zł
- funt szterling – 5,0329 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – poniedziałek, 24 sierpnia
- dolar – 3,6973 zł
- euro – 4,3124 zł
- frank szwajcarski – 4,6092 zł
- funt szterling – 5,0367 zł
Kursy walut – piątek, 21 sierpnia
- dolar –3,6839 zł
- euro –4,3122 zł
- frank szwajcarski – 4,6080 zł
- funt szterling – 5,0338 zł
Kursy walut – czwartek, 20 sierpnia
- dolar –3,6896 zł
- euro –4,3165 zł
- frank szwajcarski – 4,6250 zł
- funt szterling – 5,0312 zł
Kursy walut – środa, 19 sierpnia
- dolar –3,7306 zł
- euro –4,3267 zł
- frank szwajcarski – 4,6007 zł
- funt szterling – 5,0560 zł
Kursy walut – wtorek, 18 sierpnia
- dolar –3,7307 zł
- euro –4,3189 zł
- frank szwajcarski – 4,5973 zł
- funt szterling – 5,0487 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
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