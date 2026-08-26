Od 1 września ważna zmiana dla emerytów. Chodzi o pieniądze

– 1 września zmieniają się miesięczne limity dorabiania! Do renty lub wcześniejszej emerytury będzie można dorobić od września o niemal 231 zł mniej bez negatywnych skutków dla bieżącej wypłaty świadczenia – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Nowe limity dorabiania od września

Limity dorabiania dotyczą tzw. wcześniejszych emerytów, którzy podejmują pracę, aby nie być uzależnionym wyłącznie od środków płynących w ramach renty czy emerytury. Przekroczenie wspomnianych limitów może skutkować zmniejszeniem, a nawet zawieszeniem wypłaty emerytury. Z pierwszą sytuacją mamy do czynienia, gdy pensja przekroczy 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, podczas gdy zawieszenie świadczenia nastąpi, gdy wypłata przekroczy 130 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dotychczas świadczenie było zmniejszone, gdy wynagrodzenie przekroczyło 6 694,10 zł brutto miesięcznie. Do zawieszenia dochodziło po przekroczeniu kwoty 12 431,80 zł brutto miesięcznie. Limity te obowiązują do 31 sierpnia br.

ZUS informuje, że od 1 września sytuacja będzie wyglądała następująco:

Przychody do 6463,20 zł brutto – świadczenie wypłacamy bez zmian.

Przychody powyżej 6463,20 zł brutto – zmniejszamy bieżącą emeryturę/rentę.

Przychody powyżej 12 003,10 zł brutto – zawieszamy wypłatę świadczenia.

Zmniejszenie limitów nie jest korzystne dla wcześniejszych emerytów, gdyż łatwiej będzie je przekroczyć.

Nowe limity będą obowiązywać do końca listopada.

Warto podkreślić, że emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet), mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować o wysokości dodatkowych zarobków. Ograniczenia nie obowiązują również rencistów pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową, a także osób otrzymujących renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Bez limitów mogą także dorabiać osoby pobierające rentę rodzinną, jeśli jej wysokość jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

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