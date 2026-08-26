Rząd zapowiada atrakcyjny kredyt dla rolników. Jeszcze w tym roku

Ministerstwo Rolnictwa informuje, że w czwartym kwartale tego roku zostanie uruchomiony niskooprocentowany kredyt obrotowy dla rolników. Będzie można go przeznaczyć na wydatki związane z produkcją rolną. Maksymalna kwota kredytu wyniesie 200 tys. zł, a okres spłaty – do trzech lat. – Wsparcie obejmie gwarancję do 80 proc. pozostającej do spłaty kwoty kapitału kredytu oraz dopłatę do oprocentowania. Maksymalna kwota kredytu dla jednego kredytobiorcy wyniesie 200 tys. zł. Kredyt będzie udzielany na okres do trzech lat – czytamy w komunikacie resortu rolnictwa.

Wyższe dopłaty dla młodych rolników

Aby obniżyć koszty finansowania, przez pierwsze dwa lata rolnik będzie otrzymywał dopłatę do odsetek. Jej wysokość będzie zróżnicowana – wyższa dla młodych rolników, a niższa dla pozostałych. Zakłada się, że dzięki dopłacie oprocentowanie kredytu przez pierwsze dwa lata nie przekroczy 2 proc. dla młodych rolników i 3 proc. dla pozostałych rolników.

Środki będzie można przeznaczyć np. na zakup nawozów, środków ochrony roślin, pasz, materiału siewnego, paliwa i energii czy opłacenie usług agrotechnicznych świadczonych przez podmioty zewnętrzne. Co najmniej 80 proc. wykorzystanej kwoty kredytu trzeba będzie udokumentować fakturami lub dokumentami o równoważnej wartości dowodowej.

Kredyty będą udzielane przez banki kredytujące. W pierwszej kolejności będą mogli z nich skorzystać rolnicy, którzy nie otrzymali niskooprocentowanego kredytu obrotowego objętego gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR). O nowy kredyt z gwarancją i dopłatą do oprocentowania nie będzie mógł ubiegać się rolnik, który nadal spłaca kredyt obrotowy z gwarancją FGR.

– Początkowo zakładaliśmy, że źródłem finansowania samodzielnego kredytu obrotowego będą wyłącznie środki zwracane z gwarancji Funduszu Gwarancji Rolnych, Funduszu który był finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i udzielał gwarancji do kredytów uruchamianych do końca 2025 r. Wygospodarowaliśmy jednak dodatkowe środki w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023–2027. Dlatego w pierwszej kolejności wykorzystamy na ten cel te środki – podkreślono w komunikacie.

Ministerstwo Rolnictwa szacuje, że z obu źródeł w ramach pierwszego obrotu środkami uda się udzielić preferencyjnych kredytów obrotowych o łącznej wartości około 4,2 mld zł.

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