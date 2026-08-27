Rok szkolny coraz bliżej. W tej sieci zapłacisz najmniej za wyprawkę

Rok szkolny coraz bliżej. Rodzice przygotowują wyprawkę, a sieci handlowe kuszą promocjami na artykuły, bez których trudno wyobrazić sobie powrót do szkoły.

Gdzie wyprawka szkolna jest najtańsza?

Dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej sprawdzili, gdzie za niezbędne produkty rodzice zapłacą w tym roku najmniej. Liderem okazuje się Biedronka. Okazuje się, że zaproponowany przez dziennikarzy zestaw kosztuje tam zaledwie 2,43 zł. Niewiele więcej, bo 2,97 zł trzeba zapłacić w Lidlu.

Gazeta zwraca uwagę, że popularne dyskonty podeszły do tegorocznej rywalizacji o klienta jeszcze mocniej niż rok temu, kiedy to podstawowy koszyk produktów szkolnych kosztował odpowiednio 7 zł i 11 zł.

O wiele droższe artykuły szkolne są w innych sieciach handlowych. W Netto trzeba za nie zapłacić 25,43 zł, w E.Leclercu – 86,43 zł, w Dino – 91,55 zł, w Kauflandzie – 113,64 zł, a w Carrefourze aż 115,84 zł.

Najtańszym produktem w wyprawce okazuje się być klej w sztyfcie, który w Biedronce kosztuje zaledwie 0,03 zł. Niewiele droższe są zeszyty (0,04 zł) i kredki świecowe (0,05 zł).

Za plecak rodzice zapłacą w Biedronce i Lidlu odpowiednio 0,59 zł 0,69 zł. W Kauflandzie trzeba natomiast przygotować się na wydatek rzędu 50 zł.

Z analizy firmy Dealavo Global dla Dziennika Gazety Prawnej wynika, że podstawowy koszyk szkolnych zakupów w tym roku jest przeciętnie droższy niż przed rokiem. Średni indeks cen całego analizowanego koszyka wzrósł o 6,3 proc. rok do roku. Najmocniej podrożały średnio m.in. flamastry (o 14,1 proc.), plecaki i tornistry (o 13,2 proc.) i farby plakatowe (o 10,6 proc.). Tańsze niż przed rokiem są natomiast worki na buty (o 7,8 proc.) i piórnik z wyposażeniem (o 5,4 proc.).

Jednocześnie spadły najniższe ceny dostępne w sieci. Indeks minimalnych cen całego koszyka obniżył się z 38,9 pkt w 2025 r. do 31,2 pkt obecnie.

– W praktyce oznacza to, że rodzic kupując bez porównywania ofert przeciętnie zapłaci więcej niż przed rokiem, ale przy wyszukiwaniu najtańszych okazji może skompletować analizowany koszyk nawet taniej niż w 2025 r. – tłumaczy Amadeusz Bathelt z Dealavo Global.

Polacy o waloryzacji 300 plus

Od 2018 roku wsparciem dla rodziców kompletujących szkolną wyprawkę jest program „Dobry Start”. Zakłada on wypłatę środków w wysokości 300 zł (stąd jego potoczna nazwa 300 plus) na zakup m.in. zeszytów, podręczników czy wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkole. Z najnowszego sondażu pracowni SW Research dla „Wprost” wynika, że Polacy są podzieleni w kwestii waloryzacji świadczenia. Opowiada się za tym niespełna 42 proc. respondentów, a 36,7 proc. jest przeciwnego zdania. 21,4 proc. badanych nie ma opinii w tej sprawie.

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