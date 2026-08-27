Pilny komunikat ZUS ws. 800 plus. Termin mija 31 sierpnia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przypomina, że część obywateli Ukrainy musi do końca sierpnia zgłosić się do urzędu gminy, w celu potwierdzenia tożsamości. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o obowiązku potwierdzenia tożsamości przez osoby, którym nadano numer PESEL ze statusem UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży – czytamy w komunikacie.

800 plus dla dzieci z Ukrainy. Rodzice mają czas tylko do sierpnia

Brak potwierdzenia tożsamości może oznaczać utratę statusu UKR, a w konsekwencji także prawa do świadczenia 800 plus. – Prawo do świadczenia wychowawczego 800+ dla dzieci z Ukrainy zależy m.in. od posiadania odpowiedniego statusu pobytowego. Dlatego potwierdzenie tożsamości ma bezpośredni wpływ na możliwość dalszego korzystania ze wsparcia wypłacanego przez ZUS – przypomina ZUS.

Obowiązek dotyczy obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL ze statusem UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży. Sytuacja ta często dotyczy dzieci. ZUS przypomina, że w pierwszych miesiącach po wybuchu wojny wielu rodziców i opiekunów uzyskało numer PESEL UKR dla swoich dzieci, mimo że nie miały one paszportów lub innych dokumentów podróży.Osoby, które są objęte tym obowiązkiem, powinny najpóźniej do 31 sierpnia zgłosić się do urzędu gminy i potwierdzić swoją tożsamość. Po tym terminie status UKR zostanie zmieniony na NUE. Ochrona czasowa wygaśnie, a dalszy legalny pobyt w Polsce będzie wymagał uzyskania nowej podstawy do pobytu.

Przypomnijmy, że wraz z początkiem czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus, który zakończy się pod koniec maja przyszłego roku.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało, że od następnego okresu świadczeniowego raz złożony wniosek o 800 plus będzie odnawiany automatycznie. Wiceszef resortu Sebastian Gajewski podkreślił w wywiadzie dla Radia Zet, że projekt ustawy w tej sprawie jest gotowy i przeszedł rządowy proces legislacyjny.

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