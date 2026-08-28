Pilny komunikat ZUS. Ponad pół miliona seniorów na dniach otrzyma pieniądze

– Ruszamy w ZUS z wypłatą dodatkowych świadczeń dla emerytów i rencistów, czyli czternastek. Każdy uprawniony do czternastki otrzyma ją razem z emeryturą lub rentą za wrzesień – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Pierwsze wypłaty tegorocznych 14. emerytur ruszą już 1 września. ZUS informuje, że do wtorku pieniądze trafią do niemal 616 tys. emerytów i rencistów, których termin płatności świadczenia przypada na 1 dzień miesiąca. Pierwsza transza wypłat to łącznie ponad 913 mln zł brutto.

Kolejne wypłaty nastąpią: 6, 10, 15, 20 i 25 września. Osoby, które pobierają świadczenia przedemerytalne, dostaną “czternastkę” do 1 października.

ZUS przypomina, że wypłaty następują z urzędu, co oznacza, że seniorzy nie muszą podejmować żadnych działań.

Od 14. emerytury ZUS pobiera składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy na takich samych zasadach jak przy wypłacie emerytury lub renty. Świadczenie pozostaje natomiast wolne od potrąceń i egzekucji komorniczych. Nie wpływa również na prawo do świadczeń uzależnionych od dochodu.

W tym roku pełna kwota świadczenia wynosi 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi minimalna emerytura. Pieniądze w tej kwocie otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł. Powyżej tej kwoty działa zasada „złotówka za złotówkę”. – Np. do osoby z emeryturą w wysokości 3000 zł trafi czternastka pomniejszona o 100 zł, czyli 1878,49 zł brutto – wyjaśnia ZUS.

W praktyce na świadczenie nie załapią się osoby, których emerytura przekracza 4828,49 zł brutto.

Wspomniany limit 2900 zł zapisany jest na sztywno w ustawie i nie uwzględnia waloryzacji rent i emerytur. W konsekwencji z roku na rok zmniejsza się grupa osób uprawnionych do 14. emerytury. Szacuje się, że w 2025 roku liczba osób, którym wypłacono świadczenie zmniejszyła się o blisko 300 tys.

Z danych ZUS wynika, że w ubiegłym roku „czternastkę” otrzymało niespełna 6,5 mln osób. Do uprawnionych trafiło łącznie 7,6 mld zł netto.

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