ZUS podsumowuje „babciowe”. Ta opcja cieszy się największym zainteresowaniem

W październiku miną dwa lata od wprowadzenia programu „Aktywny rodzic", znanego również pod nazwą „babciowe". Jego celem jest wsparcie rodziców i opiekunów w pogodzeniu zadań związanych z rodzicielstwem i aktywnością zawodową.

W ramach programu rodzice dzieci do 35. miesiąca życia mogą skorzystać z następujących opcji:

„Aktywnie w domu” – rodzic, który zostaje z dzieckiem w domu, może otrzymać 500 zł miesięcznie,

„Aktywni rodzice w pracy” – rodzice czynni zawodowo mogą otrzymać 1500 zł na dziecko, założenie jest takie, że sfinansują dzięki temu pracę niani bądź opiekę przez babcię lub innego członka rodziny,

„Aktywnie w żłobku” – 1500 zł trafi do rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka.

ZUS podsumowuje „babciowe”. Ta opcja najpopularniejsza

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje, że od października 2024 roku, czyli od początku funkcjonowania programu „Aktywny Rodzic” do końca lipca br. rodzice złożyli w sumie 1,2 mln wniosków na 1,22 mln dzieci. Zrealizowano w tym czasie 8,74 mln wypłat. Łączna wartość przekazanego wsparcia przekroczyła 10,8 mld zł.

Najpopularniejszym świadczeniem jest „Aktywnie w żłobku”, na które ZUS otrzymał 442 tys. wniosków dotyczących 449,3 tys. dzieci. Wniosków o świadczenie „Aktywnie w domu” wpłynęło do ZUS 387,8 tys. na 395,4 tys. dzieci. Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się opcja „Aktywni rodzice w pracy” – wpłynęło 371,9 tys. wniosków na 379,2 tys. dzieci.

W samym lipcu do ZUS wpłynęło 36,9 tys. wniosków na 37,6 tys. dzieci. W poprzednim miesiącu wypłacono 477,1 tys. świadczeń na kwotę 588,2 mln zł.

Przypomnijmy, że wnioski o „babciowe" można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem: portalu MRPiPS, portalu Emp@tia, PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, lub bankowości elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające powrót do pracy oraz formę opieki nad dzieckiem.

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