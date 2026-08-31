Euro w dół, dolar w górę. Kursy walut 31 sierpnia 2026 r.

Z danych przekazanych w poniedziałek przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 31 sierpnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7314 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3264 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6134 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0524 zł.
Jakie kursy walut 31 sierpnia? Dolar w górę, euro w dół
Kursy walut – poniedziałek, 31 sierpnia
- dolar –3,7314 zł
- euro –4,3264 zł
- frank szwajcarski – 4,6134 zł
- funt szterling – 5,0524 zł
Kursy walut w poprzednim tygodniu
Kursy walut – piątek, 28 sierpnia
- dolar – 3,7209 zł
- euro – 4,3328 zł
- frank szwajcarski – 4,6271 zł
- funt szterling – 5,0555 zł
Kursy walut – czwartek, 27 sierpnia
- dolar – 3,7151 zł
- euro – 4,3274 zł
- frank szwajcarski – 4,6105 zł
- funt szterling – 5,0451 zł
Kursy walut – środa, 26 sierpnia
- dolar – 3,6852 zł
- euro – 4,3014 zł
- frank szwajcarski – 4,5862 zł
- funt szterling – 5,0229 zł
Kursy walut – wtorek, 25 sierpnia
- dolar – 3,6894 zł
- euro – 4,3046 zł
- frank szwajcarski – 4,5960 zł
- funt szterling – 5,0329 zł
Kursy walut – poniedziałek, 24 sierpnia
- dolar – 3,6973 zł
- euro – 4,3124 zł
- frank szwajcarski – 4,6092 zł
- funt szterling – 5,0367 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
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