Pilny apel ministerstwa do rodziców. „Został ostatni dzień”

Początek nowego roku szkolnego już jutro. Rodzice przygotowują szkolną wyprawkę dla swoich pociech. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina tym, którzy jeszcze tego nie zrobili, o złożeniu wniosku w sprawie programu “Dobry Start”. Zakłada on przyznanie 300 zł (stąd jego potoczna nazwa 300 plus) na zakup np. podręczników, zeszytów, czy wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkole. Przesłanie dokumentów do 31 sierpnia, czyli do dziś, to gwarancja wypłaty świadczenia we wrześniu.

„Został ostatni dzień”. Ważny komunikat ws. 300 plus

– Rodzicu. To ostatni dzwonek, by zagwarantować sobie wypłatę Dobry Start do końca września. Aby Aby tak się stało, musisz złożyć wniosek o świadczenie do 31 sierpnia – został ostatni dzień! – przypomina resort rodziny.

Z ostatnich danych przedstawionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że dotychczas złożono niespełna 2 mln wniosków na prawie 3 mln uczniów. W ubiegłym roku do ZUS wpłynęło łącznie ponad 3,3 mln wniosków na prawie 4,9 mln dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła ponad 1,4 mld zł.

Przypomnijmy, że 300 plus przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Środki nie są natomiast przyznawane na dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, a także na studentów.

Jak pokazuje opublikowane niedawno badanie Barometr Providenta, średni koszt wyprawki szkolnej wyniesie w tym roku 617,40 zł na jedno dziecko. To ponad dwa razy więcej niż wsparcie oferowane w ramach programu „Dobry Start”. Nie brakuje głosów, że przyznawane od 2018 roku świadczenie – tak jak 500 plus – powinno zostać podniesione. Z niedawnego sondażu pracowni SW Research dla „Wprost” wynika, że waloryzacji 300 plus chce niespełna 42 proc. Polaków. Niewiele mniej, bo 36,7 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania, a 21,4 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

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