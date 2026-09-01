Wrześniowa rewolucja dla seniorów. Ten komunikat powinien poznać każdy emeryt

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przypomina, że od 1 września, czyli od dziś zmieniły się miesięczne limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Przekroczenie ich może skutkować zmniejszeniem, a nawet zawieszeniem wypłaty emerytury.

Do zmniejszenia świadczenia dojdzie, jeśli wynagrodzenie przekroczy 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zawieszenie wypłaty następuje, gdy pensja przekroczy 130 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przypomnijmy, że średnie wynagrodzenie za drugi kwartał tego roku wyniosło ono 9233,13 zł i było niższe o blisko 330 zł w porównaniu do poprzednich trzech miesięcy (9562,88 zł). Kwota ta wpływa na zmniejszenie wysokości limitów dorabiania.

Od dziś nowe limity dorabiania. Wcześniejsi emeryci muszą uważać

Do końca sierpnia emerytura lub renta była zmniejszana, jeśli wynagrodzenie przekroczyło 6 694,10 zł brutto miesięcznie. Do zawieszenia dochodziło po przekroczeniu kwoty 12 431,80 zł brutto miesięcznie.

Od 1 września sytuacja wygląda następująco:

Przychody do 6463,20 zł brutto – świadczenie wypłacane jest bez zmian,

Przychody powyżej 6463,20 zł brutto – renta lub emerytura ulega zmniejszeniu,

Przychody powyżej 12 003,10 zł brutto – ZUS zawiesza wypłatę świadczenia.

Tym samym, od dziś do renty lub wcześniejszej emerytury można bez żadnych konsekwencji dorobić o niemal 231 zł mniej niż dotychczas. Nowe limity będą obowiązywać do końca listopada.

Przypomnijmy, że emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet), mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować o wysokości dodatkowych zarobków. Ograniczenia nie obowiązują również rencistów pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową, a także osób otrzymujących renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Bez limitów mogą także dorabiać osoby pobierające rentę rodzinną, jeśli jej wysokość jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

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