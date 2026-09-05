Polacy coraz częściej rezygnują z kostki brukowej. Wybierają tańsze i ładniejsze rozwiązanie

Na przestrzeni ostatnich trzech dekad kostka brukowa była bezapelacyjnym liderem, jeśli chodzi o aranżację przydomowych podjazdów czy ścieżek. Wygląda jednak na to, że rozwiązanie to powoli odchodzi do lamusa.

Jak pisze Wirtualna Polska, Polacy coraz częściej dostrzegają wady kostki brukowej. Wybrukowane posesje latem zamieniają się w rozżarzone, zatrzymujące upał pustynie, a podczas gwałtownych ulew uniemożliwiają naturalne wsiąkanie wody w grunt, co niekiedy prowadzi do podtopień i przeciążenia kanalizacji.

Nie ma również co ukrywać, że kostka brukowa to dość kosztowne rozwiązanie. Właściciele domów powoli odchodzą od tego rozwiązania na rzecz tańszych i bardziej ekologicznych alternatyw.

Kostka brukowa ma konkurencję

Jedną z nich jest tzw. układ wyspowy. Jak pisze portal, polega on na układaniu dużych płyt betonowych lub kamiennych w pewnych odstępach od siebie, a następnie zasypywaniu wolnych przestrzeni dekoracyjnym żwirem, grysami lub otoczakami. Szerokie płyty tworzą stabilne i wygodne pasy do jazdy kołami samochodu lub ścieżki do chodzenia boso. Kamienny grys wypełniający wolne przestrzenie pozwala natomiast na natychmiastowe i bezproblemowe wsiąkanie wody opadowej bezpośrednio do gruntu, co eliminuje problem kałuż.

Niewątpliwą zaletą „płyt-wysp” jest prosty montaż. Wystarczy przygotować stabilną podbudowę pod same pasy jezdne i płyty chodnikowe, a pozostały obszar wyłożyć geowłókniną i zasypać wybranym kamieniem.

Coraz bardziej popularną alternatywą wobec kostki brukowej jest kratka trawnikowa (zwana ekokratką). Wykonana z niezwykle wytrzymałego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, tworzy strukturę przypominającą plaster miodu, która stabilizuje grunt.

Ażurową kratkę układa się na przygotowanej podbudowie żwirowej, a jej puste oczka wypełnia żyzną ziemią i obsiewa trawą lub zasypuje drobnym, dekoracyjnym kruszywem. Tworzywo przejmuje na siebie cały ciężar parkujących samochodów, chroniąc korzenie trawy przed zgnieceniem i zapobiegając powstawaniu głębokich kolein. W efekcie przed domem zamiast szarego placu mamy zielony parking z którego mogą korzystać również ciężkie auta dostawcze.

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