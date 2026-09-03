Udany czwartek dla złotego. Kursy walut 3 września 2026 r.

Z danych przekazanych w czwartek przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 3 września za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7224 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3211 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6013 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0248 zł.
Jakie kursy walut 3 września? Tylko frank w górę
Kursy walut – czwartek, 3 września
- dolar –3,7224 zł
- euro –4,3211 zł
- frank szwajcarski – 4,6013 zł
- funt szterling – 5,0248 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – środa, 2 września
- dolar –3,7423 zł
- euro –4,3311 zł
- frank szwajcarski – 4,5929 zł
- funt szterling – 5,0523 zł
Kursy walut – wtorek, 1 września
- dolar –3,7371 zł
- euro –4,3328 zł
- frank szwajcarski – 4,6130 zł
- funt szterling – 5,0605 zł
Kursy walut – poniedziałek, 31 sierpnia
- dolar –3,7314 zł
- euro –4,3264 zł
- frank szwajcarski – 4,6134 zł
- funt szterling – 5,0524 zł
Kursy walut – piątek, 28 sierpnia
- dolar – 3,7209 zł
- euro – 4,3328 zł
- frank szwajcarski – 4,6271 zł
- funt szterling – 5,0555 zł
Kursy walut – czwartek, 27 sierpnia
- dolar – 3,7151 zł
- euro – 4,3274 zł
- frank szwajcarski – 4,6105 zł
- funt szterling – 5,0451 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
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