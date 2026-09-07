Wciąż wielu rodziców nie złożyło wniosku o 300 plus. ZUS ujawnia

Mija tydzień od rozpoczęcia roku szkolnego. Od 2018 roku wsparciem dla rodziców przygotowujących szkolną wyprawkę jest program „Dobry Start”. Okazuje się, że jeszcze nie wszyscy uprawnieni złożyli wniosek o wsparcie.

300 plus. Nie wszyscy złożyli wniosek

Z danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że od 1 lipca, czyli od uruchomienia tegorocznej edycji programu, wpłynęło 2,9 mln wniosków na ponad 4,3 mln uczniów. ZUS do tej pory wypłacił łącznie ponad 1,1 mld zł. Szacuje się, że do świadczenia uprawnionych jest ok. 5 mln dzieci.

Przypomnijmy, że program „Dobry Start” zakłada dofinansowanie do wyprawki szkolnej w kwocie 300 zł (stąd potoczna nazwa programu – 300 plus). Wsparcie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – do ukończenia 24 lat. Nie można go otrzymać na dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, ani na studentów. Wiek liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz szkół policealnych też są uprawnieni do świadczenia, jeśli 20. albo 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego.

ZUS przypomina, że rodzice mogą otrzymać 300 plus, bez względu na sytuację zawodową i osiągane dochody. Świadczenie można przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

ZUS przyjmuje wnioski wyłącznie drogą elektroniczną. Można przesłać go przez aplikację mZUS, PUE/eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Zakład radzi, aby sprawdzić, czy poprawnie został podany PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer konta.

Ostateczny termin na złożenie wniosku mija 30 listopada. Po tym czasie będzie można ubiegać się o 300 plus jedynie wtedy, gdy dziecko powyżej 20. roku życia otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. W pozostałych przypadkach prawo do świadczenia wygaśnie.

300 plus funkcjonuje od ośmiu lat i w odróżnieniu od 500 plus nie było waloryzowane. W ostatnim czasie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek zaproponował podwyżkę świadczenia do kwoty 800 zł.

Z niedawnego sondażu pracowni SW Research dla „Wprost” wynika, że niespełna 42 proc. Polaków chce waloryzacji 300 plus. Niewiele mniej, bo 36,7 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania, a 21,4 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

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