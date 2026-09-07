Dobre wieści ze sklepów po wakacjach. Te produkty potaniały

PanParagon przeprowadził dla serwisu Business Insider Polska analizę 14 podstawowych produktów spożywczych, które znajdują się na zakupowych listach większości Polaków. Z analizy wynika, że w ostatnim tygodniu sierpnia płaciliśmy za nie średnio 92 zł. Tydzień wcześniej było to 94 i 17 gr., czyli o ponad 2 zł mniej.

Portal zwraca uwagę, że spadek nastąpił nie tylko w ujęciu tygodniowym, ale też rok do roku. Na początku września 2025 roku za podstawowe artykuły płaciliśmy 95 zł i 70 gr.

Ceny w sklepach. Papryka czerwona znów liderem obniżek

Co szczególnie potaniało? Liderem obniżek – podobnie jak w drugiej połowie sierpnia – okazuje się papryka czerwona, której ceny poszły w dół o niespełna 10 proc. Za kilogram tego warzywa znów płacimy więcej niż 10 zł. Mocno spadły również ceny oleju rzepakowego (odpowiednio o 5,6 proc. i 5,5 proc.). W porównaniu z końcówką sierpnia potaniały również m.in. marchew, pierś z kurczaka czy pomidory malinowe.

Królem podwyżek okazują się tym razem jabłka, które podrożały o 8,7 proc. Za kilogram tych lubianych owoców trzeba obecnie zapłacić 5,10 zł. Nadal drożeje mąka tortowa (wzrost o 4,3 proc.), ale też lider obniżek sprzed tygodnia, czyli cukier – wzrost o 1,6 proc.

Po raz kolejny nie zmienia się cena bułki kajzerki, która kosztuje 36 groszy.

Przed tygodniem Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił wstępny odczyt inflacji konsumenckiej za sierpień. Wyniosła ona 3,4 proc. rok do roku, wobec 3 proc. miesiąc wcześniej. W relacji miesiąc do miesiąca nastąpił wzrost o 0,4 proc.

Do wzrostu cen – podobnie jak w lipcu – przyczyniły się wysokie ceny paliw. W kategorii paliwa i smary do prywatnych środków transportu ceny poszły w górę aż o 24,2 proc. względem sierpnia 2025 roku. W relacji miesiąc do miesiąca nastąpił wzrost o 5,2 proc. Co prawda rząd częściowo reaktywował pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), ale nastąpiło to dopiero w drugiej połowie sierpnia. Wzrost cen nastąpił również w kategorii energia elektryczna, gaz i inne paliwa (o 4,1 proc. rok do roku). Spadek odnotowano natomiast w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe (o 0,9 proc.). Ostateczne dane dotyczące sierpniowej inflacji poznamy w połowie września.

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