Udany początek tygodnia dla złotego. Kursy walut 7 września 2026 r.

Z danych przekazanych w poniedziałek przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 7 września za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7085 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,31 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5819 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0201 zł.
Jakie kursy walut 7 września? Złoty zyskuje
Kursy walut – poniedziałek, 7 września
- dolar – 3,7085 zł
- euro – 4,3100 zł
- frank szwajcarski – 4,5819 zł
- funt szterling – 5,0201 zł
Kursy walut w zeszłym tygodniu
Kursy walut – piątek, 4 września
- dolar – 3,7145 zł
- euro – 4,3179 zł
- frank szwajcarski – 4,5925 zł
- funt szterling – 5,0264 zł
Kursy walut – czwartek, 3 września
- dolar –3,7224 zł
- euro –4,3211 zł
- frank szwajcarski – 4,6013 zł
- funt szterling – 5,0248 zł
Kursy walut – środa, 2 września
- dolar –3,7423 zł
- euro –4,3311 zł
- frank szwajcarski – 4,5929 zł
- funt szterling – 5,0523 zł
Kursy walut – wtorek, 1 września
- dolar –3,7371 zł
- euro –4,3328 zł
- frank szwajcarski – 4,6130 zł
- funt szterling – 5,0605 zł
Kursy walut – poniedziałek, 31 sierpnia
- dolar –3,7314 zł
- euro –4,3264 zł
- frank szwajcarski – 4,6134 zł
- funt szterling – 5,0524 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
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