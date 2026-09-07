Udany początek tygodnia dla złotego. Kursy walut 7 września 2026 r.

Z danych przekazanych w poniedziałek przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 7 września za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7085 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,31 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5819 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0201 zł.

Jakie kursy walut 7 września? Złoty zyskuje

Kursy walut – poniedziałek, 7 września

dolar – 3,7085 zł

euro – 4,3100 zł

frank szwajcarski – 4,5819 zł

funt szterling – 5,0201 zł

Kursy walut w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 4 września

dolar – 3,7145 zł

euro – 4,3179 zł

frank szwajcarski – 4,5925 zł

funt szterling – 5,0264 zł

Kursy walut – czwartek, 3 września

dolar –3,7224 zł

euro –4,3211 zł

frank szwajcarski – 4,6013 zł

funt szterling – 5,0248 zł

Kursy walut – środa, 2 września

dolar –3,7423 zł

euro –4,3311 zł

frank szwajcarski – 4,5929 zł

funt szterling – 5,0523 zł

Kursy walut – wtorek, 1 września

dolar –3,7371 zł

euro –4,3328 zł

frank szwajcarski – 4,6130 zł

funt szterling – 5,0605 zł

Kursy walut – poniedziałek, 31 sierpnia

dolar –3,7314 zł

euro –4,3264 zł

frank szwajcarski – 4,6134 zł

funt szterling – 5,0524 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

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