Lokaty bankowe na trzy miesiące. Ważna zmiana po wakacjach

Serwis Bankier.pl przedstawił wrześniowy ranking lokat bankowych na trzy miesiące. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Liderem zestawienia nadal jest Lokata dla Ciebie dla nowych klientów proponowana przez Raiffeisen Digital Bank. Oprocentowanie podobnie jak w sierpniu wynosi 5,50 proc. w skali roku. Oferta – jak sugeruje zresztą nazwa – przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste. Limit wpłat na ten depozyt wynosi 100 000 zł. Środki przechowywane w Raiffeisen Digital Banku są chronione przez austriacki system gwarantowania depozytów.

Lokaty bankowe na trzy miesiące. Lider obniżył stawkę

Wiceliderem ranking pozostaje Nest Lokata Witaj od Nest Banku z oprocentowaniem na poziomie 5,25 proc. rocznie, czyli tyle samo co miesiąc temu. Propozycja skierowana jest dla nowych klientów instytucji, którzy założą konto i wyrażą zgody marketingowe. Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

Zmiany mamy natomiast na najniższym stopniu podium, które zajmują aż trzy oferty ze stawką 4,50 proc. w skali roku. Pierwsza z nich to lider (wraz z lokatą Raiffeisen Digital Banku) sierpniowego zestawienia, czyli NOWYdepozyt 3M START od Banku Nowego, Spadek z pierwszego na trzecie miejsce ma związek z obniżką stawki – przed miesiącem bank oferował 5,50 proc. Nie zmieniły się natomiast warunki dodatkowe, w związku z czym, aby skorzystać z lokaty należy być nowym klientem banku, wyrazić zgody marketingowe oraz założyć konto osobiste. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

Druga oferta to Lokata dla Ciebie oferowana nowym klientom Erste Banku Polska. Zainteresowani muszą spełnić kilka warunków – otworzyć konto osobiste online i zweryfikować swoją tożsamość przy wykorzystaniu tzw. sefie lub mObywatela. Konieczne jest również wyrażenie zgód marketingowych i zaakceptowanie regulaminu promocji. Górny limit wpłat to 50 000 zł.

Ostatnia propozycja z trzeciego miejsca to Lokata na Start od Inbanku. W tym wypadku również konieczne jest posiadanie statusu nowego klienta. Maksymalna kwota wpłaty to 50 000 zł. Środki wpłacone do Inbanku są chronione przez estoński system gwarantowania depozytów.

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