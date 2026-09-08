Waloryzacja 300 plus jeszcze przed wyborami? Mamy odpowiedź z rządu

Dziś mija tydzień od rozpoczęcia roku szkolnego 2026/27. Początek szkoły wiąże się ze sporymi wydatkami, m.in. w związku z przygotowaniem wyprawki. Od ośmiu lat wsparciem dla rodziców w tej kwestii jest program „Dobry Start”.

Program zakłada dofinansowanie do wyprawki szkolnej w kwocie 300 zł (stąd potoczna nazwa programu – 300 plus). Wsparcie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – do ukończenia 24 lat. Wiek liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz szkół policealnych też są uprawnieni do świadczenia, jeśli 20. albo 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Rodzice mogą otrzymać 300 plus, bez względu na sytuację zawodową i osiągane dochody. Świadczenie można przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Program „Dobry Start” funkcjonuje od 2018 roku i od tego czasu kwota świadczenia – w odróżnieniu od wprowadzonego dwa lata wcześniej 500 plus – nie była waloryzowana. Tymczasem jak pokazuje niedawne Badanie Barometr Providenta wydatki na tegoroczną wyprawkę przekroczyły ponad 600 zł, czyli dwa razy więcej niż wsparcie oferowane w ramach programu.

Przed tygodniem kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek zaproponował podwyżkę świadczenia do kwoty 800 zł.

Resort rodziny o waloryzacji 300 plus

Czy jest szansa na waloryzację 300 plus przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, a zatem przed kolejnym rokiem szkolnym? Takie pytanie redakcja „Wprost” postawiła Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– Aktualnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są prowadzone pracę nad zmianą wysokości świadczenia Dobry Start – odpowiada nam biuro prasowe resortu.

Ministerstwo zwraca uwagę, że 300 plus jest “jedną z wielu form wsparcia polskich rodzin, w tym z dziećmi w wieku szkolnym”. Resort wymienia w tym kontekście 800 plus, ale też zasiłek rodzinny, o który mogą starać się rodzice o niższych dochodach.

Z przeprowadzonego tuż przed startem roku szkolnego sondażu pracowni SW Research dla „Wprost” wynika, że waloryzacji 300 plus chce 42 proc. Polaków. Niewiele jednak mniej, bo 36,7 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania, a 21,4 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Z najnowszych danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że od 1 lipca, czyli od uruchomienia tegorocznej edycji programu, wpłynęło 2,9 mln wniosków na ponad 4,3 mln uczniów. ZUS do tej pory wypłacił łącznie ponad 1,1 mld zł. Dokumenty można składać do końca listopada wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski można przesłać przez aplikację mZUS, PUE/eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

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