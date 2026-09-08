Tyle wyniesie płaca minimalna w 2027 r. Wzrost o niemal 150 zł

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ws. płacy minimalnej w 2027 roku. Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Płaca minimalna w 2027 r. Coraz bliżej rozstrzygnięcia

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, najniższa krajowa od 1 stycznia przyszłego roku wzrośnie do poziomu 4950 zł brutto. Przypomnijmy, że obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, a zatem nastąpi wzrost o 144 zł. Wzrośnie również minimalna stawka godzinowa – z obecnych 31,40 zł do 32,30 zł brutto.

Zaproponowana przez rząd kwota była negocjowana z partnerami społecznymi w ramach Rady Dialogu Społecznego. Do porozumienia w tej sprawie nie doszło ze względu na zbyt duże rozbieżności, jeśli chodzi o proponowane stawki. Związkowcy oczekiwali, że płaca minimalna w 2027 roku wzrośnie do poziomu 5200 zł brutto. Z kolei strona pracodawców pozostała przy stanowisku, aby wzrost nie przewyższył tego, który zaproponował rząd.

Przypomnijmy, że przepisy przewidują, iż w sytuacji, gdy związkowcy nie dojdą do porozumienia z pracodawcami, wówczas decyzję w tej kwestii podejmie Rada Ministrów. Ma na to czas do 15 września, a zatem jeszcze tydzień.

Jak zauważa RMF FM, w ciągu ostatniej dekady minimalne wynagrodzenie wzrosło w sumie aż o 3056 zł (w 2015 roku wynosiło ono 1750 zł brutto). Największy wzrost odnotowano w latach 2023-2024. Mieliśmy wówczas dwukrotną podwyżkę najniższej krajowej, co miało związek z wysoką inflacją.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że płacę minimalną w Polsce pobiera ok. 15 proc. wszystkich zatrudnionych, czyli ponad 3 miliony osób.

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