Ci seniorzy otrzymują swoiste 7000 plus. Grono uprawnionych rośnie

Wraz z początkiem ubiegłego roku weszła w życie ustawa o świadczeniu honorowym, która zastąpiła obowiązujący od blisko 55 lat pozaustawowy mechanizm przyznawania tego dodatku.

Ustawa zakłada, że świadczenie honorowe przysługuje osobie, która:

ukończyła 100 lat,

ma obywatelstwo polskie,

ma prawo do świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury lub renty.

Świadczenie honorowe przysługuje z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków. Dokumenty powinny złożyć jedynie osoby, które nie mają prawa do renty bądź emerytury. Aby otrzymać świadczenie muszą one ukończyć 100 lat, mieć obywatelstwo polskie, a także mieć centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16 roku życia. W takiej sytuacji ZUS przyzna świadczenie honorowe od miesiąca, w którym dana osoba złożyła wniosek, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym ukończyła ona 100 lat.

Świadczenie honorowe. Coraz więcej uprawnionych do 7000 plus

Obecna wysokość świadczenia honorowego to 6938,92 zł brutto. Za sprawą przyjętej na początku 2025 roku ustawy wszyscy uprawnieni otrzymują dodatek w tej samej wysokości (wcześniej o kwocie decydował moment ukończenia wymaganego wieku). Nowe przepisy gwarantują także coroczną waloryzację świadczenia na podobnych zasadach jak renty i emerytury.

Z najnowszych danych ZUS wynika, że liczba uprawnionych do świadczenia honorowego rośnie. W połowie tego roku przyznano je 4262 osobom, podczas gdy pod koniec 2025 roku było to 4057 osób. To oznacza, że w ciągu pół roku przybyło ponad 200 100-latków.

Najwięcej 100-latków pobierających świadczenie honorowe mieszka na Mazowszu (736 osób). Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie, a na trzecim dolnośląskie (odpowiednio 436 i 412 osób). Najmniej świadczeń wypłacono w województwie lubuskim (85 osób).

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