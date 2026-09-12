Kostka brukowa uderza Polaków po kieszeni. Coraz częściej stawiają na tańszą opcję - cennik

Jak już pisaliśmy Polacy powoli odchodzą od kostki brukowej dostrzegając wady tej opcji. Wybrukowane posesje latem zamieniają się w rozżarzone, zatrzymujące upał pustynie, a podczas gwałtownych ulew uniemożliwiają naturalne wsiąkanie wody w grunt, co niekiedy prowadzi do podtopień i przeciążenia kanalizacji. Nie bez znaczenia jest fakt, że w ostatnich latach stało się to dość kosztowne rozwiązanie.

Jeszcze w 2023 roku koszt ułożenia kostki brukowej przez profesjonalną firmę wahał się w granicach 50-100 zł za metr kwadratowy. Jak wynika z wyliczeń przedstawionych przez serwis farmer.pl w tym roku jest to średnio od 80 do nawet 140 zł/m² brutto, a montaż obrzeży kosztuje ok. 30–55 zł netto za metr bieżący. 15 lat temu ułożenie kostki brukowej wynosiło ok. 20-30 zł za metr kwadratowy.

Kostka brukowa drożeje

Portal podaje, że w 2026 roku ceny kostki brukowej u producentów i w składach budowlanych wzrosły o ok. 8-12 proc. rok do roku. Obowiązuje tu zasada: im grubszy materiał, tym wyższa cena. W przypadku kostki 4 cm ceny zaczynają się od 42 zł a kończą na 70 za metr kwadratowy. Najczęściej wybierana 6 cm kostka kosztuje obecnie od 48 do 95 zł za metr kwadratowy. W przypadku kostki 8 cm przedział cenowy wynosi 55-115 zł/m².

Tańsza i ładniejsza alternatywa

Rosnące ceny zachęcają Polaków do wyboru nie tylko tańszych, ale też bardziej estetycznych i ekologicznych opcji. Jedną z nich jest kratka trawnikowa, znana również pod nazwą ekokratka. Wykonana z niezwykle wytrzymałego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, tworzy strukturę przypominającą plaster miodu, która stabilizuje grunt. Ażurową kratkę układa się na przygotowanej podbudowie żwirowej, a jej puste oczka wypełnia żyzną ziemią i obsiewa trawą lub zasypuje drobnym, dekoracyjnym kruszywem. Tworzywo przejmuje na siebie cały ciężar parkujących samochodów, chroniąc korzenie trawy przed zgnieceniem i zapobiegając powstawaniu głębokich kolein. W efekcie przed domem zamiast szarego placu mamy zielony parking z którego mogą korzystać również ciężkie auta dostawcze.

Szacuje się, że koszt ułożenia ekokratki wynosi od 40 do 120 za metr kwadratowy, wliczając materiały i robociznę, w zależności od obciążenia i przygotowania podłoża. Kratki z tworzywa sztucznego (parkingowe/ogrodowe) kosztują od 9 do 35 zł za metr kwadratowy. Za materiały zasypowe płaci się od 20 do 60 zł za metr kwadratowy.

Czytaj też:

Produkcja, magazynowanie, dane. Jak zmieni się energetyka nieruchomości? Czytaj też:

Nawet 3500 zł dla gospodarstwa domowego. Wnioski już można składać