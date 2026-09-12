Kostka brukowa uderza Polaków po kieszeni. Coraz częściej stawiają na tańszą opcję - cennik
Udostępnijdodaj Skomentuj

Kostka brukowa uderza Polaków po kieszeni. Coraz częściej stawiają na tańszą opcję - cennik

Dodano: 
Układanie kostki brukowej
Układanie kostki brukowej Źródło: Shutterstock
Koszty zakupu i ułożenia kostki brukowej na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie wzrosły. Nie zaskakuje fakt, że Polacy coraz częściej stawiają na tańszą opcję.

Jak już pisaliśmy Polacy powoli odchodzą od kostki brukowej dostrzegając wady tej opcji. Wybrukowane posesje latem zamieniają się w rozżarzone, zatrzymujące upał pustynie, a podczas gwałtownych ulew uniemożliwiają naturalne wsiąkanie wody w grunt, co niekiedy prowadzi do podtopień i przeciążenia kanalizacji. Nie bez znaczenia jest fakt, że w ostatnich latach stało się to dość kosztowne rozwiązanie.

Jeszcze w 2023 roku koszt ułożenia kostki brukowej przez profesjonalną firmę wahał się w granicach 50-100 zł za metr kwadratowy. Jak wynika z wyliczeń przedstawionych przez serwis farmer.pl w tym roku jest to średnio od 80 do nawet 140 zł/m² brutto, a montaż obrzeży kosztuje ok. 30–55 zł netto za metr bieżący. 15 lat temu ułożenie kostki brukowej wynosiło ok. 20-30 zł za metr kwadratowy.

Kostka brukowa drożeje

Portal podaje, że w 2026 roku ceny kostki brukowej u producentów i w składach budowlanych wzrosły o ok. 8-12 proc. rok do roku. Obowiązuje tu zasada: im grubszy materiał, tym wyższa cena. W przypadku kostki 4 cm ceny zaczynają się od 42 zł a kończą na 70 za metr kwadratowy. Najczęściej wybierana 6 cm kostka kosztuje obecnie od 48 do 95 zł za metr kwadratowy. W przypadku kostki 8 cm przedział cenowy wynosi 55-115 zł/m².

Tańsza i ładniejsza alternatywa

Rosnące ceny zachęcają Polaków do wyboru nie tylko tańszych, ale też bardziej estetycznych i ekologicznych opcji. Jedną z nich jest kratka trawnikowa, znana również pod nazwą ekokratka. Wykonana z niezwykle wytrzymałego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, tworzy strukturę przypominającą plaster miodu, która stabilizuje grunt. Ażurową kratkę układa się na przygotowanej podbudowie żwirowej, a jej puste oczka wypełnia żyzną ziemią i obsiewa trawą lub zasypuje drobnym, dekoracyjnym kruszywem. Tworzywo przejmuje na siebie cały ciężar parkujących samochodów, chroniąc korzenie trawy przed zgnieceniem i zapobiegając powstawaniu głębokich kolein. W efekcie przed domem zamiast szarego placu mamy zielony parking z którego mogą korzystać również ciężkie auta dostawcze.

Szacuje się, że koszt ułożenia ekokratki wynosi od 40 do 120 za metr kwadratowy, wliczając materiały i robociznę, w zależności od obciążenia i przygotowania podłoża. Kratki z tworzywa sztucznego (parkingowe/ogrodowe) kosztują od 9 do 35 zł za metr kwadratowy. Za materiały zasypowe płaci się od 20 do 60 zł za metr kwadratowy.

Czytaj też:
Produkcja, magazynowanie, dane. Jak zmieni się energetyka nieruchomości? Czytaj też:
Nawet 3500 zł dla gospodarstwa domowego. Wnioski już można składać

Opracował:
Źródło: Farmer.pl