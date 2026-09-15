Złoty znów traci. Kursy walut 15 września 2026 r.

Z danych przekazanych we wtorek przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 15 września za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7667 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3445 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6069 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0756 zł.

Jakie kursy walut 15 września? Złoty znów słabnie

Kursy walut – wtorek, 15 września

dolar – 3,7667 zł

euro – 4,3445 zł

frank szwajcarski – 4,6069 zł

funt szterling – 5,0756 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – poniedziałek, 14 września

dolar – 3,7607 zł

euro – 4,3391 zł

frank szwajcarski – 4,5926 zł

funt szterling – 5,0705 zł

Kursy walut – piątek, 11 września

dolar – 3,7267 zł

euro – 4,3228 zł

frank szwajcarski – 4,5768 zł

funt szterling – 5,0332 zł

Kursy walut – czwartek, 10 września

dolar – 3,7103 zł

euro – 4,3180 zł

frank szwajcarski – 4,5792 zł

funt szterling – 5,0300 zł

Kursy walut – środa, 9 września

dolar – 3,7111 zł

euro – 4,3171 zł

frank szwajcarski – 4,5839 zł

funt szterling – 5,0260 zł

Kursy walut – wtorek, 8 września

dolar – 3,7167 zł

euro – 4,3155 zł

frank szwajcarski – 4,5788 zł

funt szterling – 5,0271 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

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