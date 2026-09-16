Inflacja bazowa w górę. Tak źle nie było od ponad roku

Narodowy Bank Polski (NBP) przedstawił w środę dane dotyczące inflacji bazowej. To wskaźnik przedstawiający ceny po wyłączeniu cen energii i żywności.

Inflacja bazowa. Najwyższy wynik od lipca 2025 r.

Inflacja bazowa wyniosła w sierpniu 3,3 proc. rok do roku wobec 3,1 proc. miesiąc wcześniej. To najwyższy wynik od lipca ubiegłego roku, kiedy to również odnotowano 3,3 proc.

W relacji rok do roku inflacja:

po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 3,3 proc., wobec 2,8 proc. miesiąc wcześniej;

po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,6 proc., wobec 3,4 proc. miesiąc wcześniej;

po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,3 proc., wobec 3,1 proc. miesiąc wcześniej;

tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,8 proc., wobec 2,8 proc. miesiąc wcześniej.

Przypomnijmy, że we wtorek Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że inflacja konsumencka w sierpniu wyniosła 3,4 proc. rok do roku, wobec 3 proc. miesiąc wcześniej. W ujęciu miesiąc do miesiąca nastąpił wzrost o 0,3 proc. Potwierdziły się tym samym szacunkowe dane zaprezentowane przez GUS przed dwoma tygodniami.

Jak poinformował GUS, największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – w relacji do lipca – miały wyższe ceny w zakresie: transportu (o 3,5 proc.). Co prawda w zeszłym miesiącu rząd reaktywował pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), ale obowiązywał on jedynie przed dwa ostatnie tygodnie wakacji. Wzrost dotyczył również kategorii „rekreacja, sport i kultura”, a także „użytkowanie mieszkania lub domu, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (odpowiednio o 1,5 proc. i 0,3 proc.).

– W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: transportu (o 11,2%), użytkowania mieszkania lub domu, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (o 4,6%), rekreacji, sportu i kultury (o 6,5%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,6%) oraz zdrowia (o 4,7%) podniosły wskaźnik odpowiednio o: 1,13 p. proc., 0,94 p. proc., 0,42 p. proc., 0,32 p. proc. i 0,29 p. proc. – podał GUS.

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