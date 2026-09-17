Dolar mocno w górę. Kursy walut 17 września 2026 r.

Z danych przekazanych w czwartek przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 17 września za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,8030 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3632 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6076 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0942 zł.

Jakie kursy walut 17 września? Dolar mocno w górę

Kursy walut – czwartek, 17 września

dolar – 3,8030 zł

euro – 4,3632 zł

frank szwajcarski – 4,6076 zł

funt szterling – 5,0942 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – środa, 16 września

dolar – 3,7639 zł

euro – 4,3435 zł

frank szwajcarski – 4,5968 zł

funt szterling – 5,0703 zł

Kursy walut – wtorek, 15 września

dolar – 3,7667 zł

euro – 4,3445 zł

frank szwajcarski – 4,6069 zł

funt szterling – 5,0756 zł

Kursy walut – poniedziałek, 14 września

dolar – 3,7607 zł

euro – 4,3391 zł

frank szwajcarski – 4,5926 zł

funt szterling – 5,0705 zł

Kursy walut – piątek, 11 września

dolar – 3,7267 zł

euro – 4,3228 zł

frank szwajcarski – 4,5768 zł

funt szterling – 5,0332 zł

Kursy walut – czwartek, 10 września

dolar – 3,7103 zł

euro – 4,3180 zł

frank szwajcarski – 4,5792 zł

funt szterling – 5,0300 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

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