Dolar mocno w górę. Kursy walut 17 września 2026 r.

Z danych przekazanych w czwartek przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 17 września za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,8030 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3632 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6076 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,0942 zł.
Jakie kursy walut 17 września? Dolar mocno w górę
Kursy walut – czwartek, 17 września
- dolar – 3,8030 zł
- euro – 4,3632 zł
- frank szwajcarski – 4,6076 zł
- funt szterling – 5,0942 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – środa, 16 września
- dolar – 3,7639 zł
- euro – 4,3435 zł
- frank szwajcarski – 4,5968 zł
- funt szterling – 5,0703 zł
Kursy walut – wtorek, 15 września
- dolar – 3,7667 zł
- euro – 4,3445 zł
- frank szwajcarski – 4,6069 zł
- funt szterling – 5,0756 zł
Kursy walut – poniedziałek, 14 września
- dolar – 3,7607 zł
- euro – 4,3391 zł
- frank szwajcarski – 4,5926 zł
- funt szterling – 5,0705 zł
Kursy walut – piątek, 11 września
- dolar – 3,7267 zł
- euro – 4,3228 zł
- frank szwajcarski – 4,5768 zł
- funt szterling – 5,0332 zł
Kursy walut – czwartek, 10 września
- dolar – 3,7103 zł
- euro – 4,3180 zł
- frank szwajcarski – 4,5792 zł
- funt szterling – 5,0300 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
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