Od dwóch lat firmy mogą korzystać z tej ulgi. Prawie 3,5 mln wniosków

Niedługo miną dwa lata od wprowadzenia wakacji składkowych, znanych również pod nazwą wakacje od ZUS. Od listopada 2024 roku mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacenia składek w jednym wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z następujących składek:

na Twoje obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe;

na Twoje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe;

na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – jeśli je opłacasz.

Zwolnienie nie obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek należy złożyć w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma być objęty zwolnieniem. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z ulgi w sierpniu muszą złożyć wniosek do końca tego miesiąca.

Wakacje od ZUS. Prawie 3,5 mln wniosków

Z najnowszych danych przekazanych przez ZUS wynika, że od momentu wprowadzenia ulgi, instytucja zwolniła przedsiębiorców z opłacania składek na łączną kwotę 4,5 mld zł. – Do końca sierpnia tego roku przyjęliśmy 3 mln 454 tys. wniosków o wakacje składkowe – informuje ZUS.

We wcześniejszych komunikatach ZUS informował, że w okresie styczeń-lipiec tego roku wpłynęło ponad pół miliona wniosków o wakacje składkowe. Zwolnienie otrzymało blisko 482 tys. podmiotów, a niespełna 2,5 tys. częściowe. Przyznania ulgi odmówiono 5 tys. organizacji.

Łączna wartość przyznanych ulg w pierwszym półroczu 2026 roku wyniosła około 745,2 mln zł.

Największym zainteresowaniem wakacje od ZUS cieszyły się na samym początku. W listopadzie 2024 roku przedsiębiorcy złożyli aż 1 328 259 wniosków na grudzień. Taki wynik już się później nie powtórzył.

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