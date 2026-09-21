Są najnowsze dane ws. wynagrodzeń w Polsce. Jest niedosyt

Z danych przedstawionych w poniedziałek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w sierpniu 9259,54 zł. To o 5,6 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku. – Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2026 r. było o 5,6 % wyższe niż przed rokiem – podał GUS.

Wynagrodzenia w Polsce w sierpniu. Lepiej niż rok temu, gorzej niż w lipcu

Urząd podał również, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było niższe w relacji do lipca o 2,6 proc. To oznacza, że w poprzednim miesiącu Polacy zarabiali więcej niż w sierpniu zeszłego roku, a zarazem mniej niż miesiąc wcześniej. Przypomnijmy, że w lipcu br. płace w firmach wzrosły o 6,8 proc. rok do roku.

– Spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sierpniu 2026 r. względem poprzedniego miesiąca wynikał z mniejszej skali dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii – kwartalnych, rocznych i uznaniowych, a także nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń – wyjaśnia GUS.

Warto również podkreślić, że sierpień był kolejnym miesiącem, w którym podwyżki wyraźnie przewyższały tempo wzrostu cen. Przypomnijmy, że inflacja konsumencka w poprzednim miesiącu wyniosła 3,4 proc. rok do roku.

GUS poinformował również, że w sierpniu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6367,8 tys. etatów, co oznacza spadek o 0,8 proc. w relacji do analogicznego okresu 2025 roku. W relacji do lipca br. nastąpił pod tym względem spadek o 0,2 proc.

Przedstawione przez GUS dane dotyczą podmiotów sektora przedsiębiorstw, który stanowi część gospodarki narodowej. Sektor ten obejmuje podmioty zatrudniające co najmniej dziesięciu pracowników.

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