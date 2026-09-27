Tylu Polaków zaciska pasa pod koniec miesiąca. Zaskakujące dane

Koniec miesiąca to dla wielu Polaków trudny czas, jeśli chodzi o finanse. Pokazuje to najnowsze badanie Santander Consumer Banku: „Polaków Portfel Własny: Smart skarbonka”. Co prawda 36 proc. ankietowanych twierdzi, że ich sytuacja finansowa w końcówce miesiąca jest na dobra, że mogą przeznaczyć zgromadzona środki na oszczędności, ale niemal tyle samo osób (35 proc.) przyznaje, że musi sięgać po odłożone pieniądze lub dokładnie analizować każdy wydatek.

Jednym ze wskaźników, które dobrze obrazują prawdziwą kondycję budżetów Polaków jest to, jak często muszą rezygnować z planowanych zakupów z powodu finansowych ograniczeń. Wyniki badania wskazują, że taka konieczność raz na kilka miesięcy dotyka aż 35 proc. z nich. Kolejne 24 proc. robi to raz na rok lub rzadziej, a 23 proc. – nigdy. Co ósmy respondent spotyka się jednak z taką sytuacją każdego miesiąca. Swoje zakupowe plany najrzadziej przekładają seniorzy (33 proc. wskazań na „nigdy”, podczas gdy w pozostałych grupach odsetek ten wynosi od 17 do 22 proc.). Z kolei problem z dopięciem budżetu co miesiąc najmocniej odczuwają osoby w wieku 50-59 lat (19 proc. wobec 8-13 proc. w pozostałych przedziałach).

Oszczędności Polaków. Ilu z nas musi sięgać po rezerwy?

Odporność na nieprzewidziane wydatki wiąże się bezpośrednio z tym, w jakiej kondycji finansowej kończymy każdy miesiąc. Wyniki badania wskazują, że blisko 36 proc., dysponuje wtedy nadwyżką, którą może odłożyć. Jednocześnie 31 proc. musi mocno pilnować bieżących wydatków, a 24 proc. Polaków utrzymuje się bez większego problemu, choć nie generuje już oszczędności. Jedynie 5 proc. respondentów przyznaje, że pod koniec miesiąca sięga po rezerwy lub wsparcie. Największy komfort odczuwają osoby z grupy dobrze sytuowanych, gdzie 56 proc. deklaruje możliwość oszczędzania. Wyraźnie trudniej jest seniorom, ponieważ 35 proc. z nich musi w tym czasie zachować dużą ostrożność w zakupach.

Prawdziwym sprawdzianem dla stabilności domowego budżetu są także nieprzewidziane sytuacje, które wymagają dodatkowych funduszy. Gdyby pojawił się taki koszt, równy miesięcznym zarobkom, 34 proc. respondentów sfinansowałoby go częściowo z oszczędności, a częściowo z bieżących środków (34 proc.). Jedna trzecia (33 proc.) badanych pokryłaby go z kolei w całości z odłożonych pieniędzy. Pomoc rodziny lub znajomych wybrałoby 14 proc., a co dziesiąty Polak (10 proc.) sięgnąłby po podwyżkę.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 23.07-3.08.2026 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.

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