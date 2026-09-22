Rachunki za energię polecą w dół. Mieszkańcy tych gmin otrzymają instalacje niemal za darmo

W Odolanowie, Sulmierzycach i Przygodzicach powstanie łącznie 627 instalacji fotowoltaicznych oraz tyle samo magazynów energii. Mieszkańcy uczestniczący w projekcie zapłacą jedynie 10 proc. kosztów. Pozostałe 90 proc. pokryją samorządy dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy. Montaż urządzeń na posesjach ma zakończyć się do końca czerwca 2027 r. Liderem jednego z największych samorządowych projektów prosumenckich w Polsce jest miasto i gmina Odolanów.

Rachunki za prąd mogą spaść nawet o 90 proc.

Według szacunków samorządu przytaczanych przez Portal Samorządowy nowe instalacje pozwolą ograniczyć wydatki na energię o 80-90 proc. Ostateczna wysokość oszczędności będzie zależała między innymi od sposobu zarządzania zużyciem prądu w domu.

Zestawy mają być dobrane tak, aby możliwie duża część wyprodukowanej energii była zużywana na miejscu. Nadwyżki trafią do sieci i będą sprzedawane po aktualnej cenie rynkowej. Magazyn energii pozwoli natomiast zachować część prądu na godziny, w których panele nie pracują.

Panele fotowoltaiczne z gwarancją na 25 lat

Moduły fotowoltaiczne zostaną objęte 25-letnią gwarancją. Po tym czasie nadal mają zachowywać od 80 do 85 proc. początkowej wydajności.

Krótsza, 10-letnia gwarancja obejmie falownik, czyli urządzenie przekształcające prąd stały z paneli w prąd przemienny wykorzystywany przez domowe sprzęty. Taki sam okres przewidziano dla magazynów energii. Upływ gwarancji nie oznacza jednak, że urządzenia automatycznie przestaną działać. W przypadku magazynów może stopniowo zmniejszać się ich pojemność.

Przez pierwsze trzy lata za obsługę urządzeń ma odpowiadać gmina, więc uczestnicy projektu nie będą musieli zajmować się nią samodzielnie.

50 mln zł z KPO dla trzech gmin

Odolanów, Sulmierzyce i Przygodzice podpisały umowę z Ministerstwem Klimatu i Środowiska pod koniec 2025 r. Cały projekt otrzymał 50 mln zł dofinansowania z KPO, z czego 30 mln zł przypadło Odolanowowi jako liderowi przedsięwzięcia.

Samorząd podkreśla, że model jest wyjątkowo korzystny dla mieszkańców. W wielu programach najpierw trzeba wyłożyć własne pieniądze, a następnie ubiegać się o ich zwrot. Tutaj 90 proc. kosztów od początku pokryje gmina z funduszy unijnych. Projekt realizowany w ramach Klastra Energetycznego ma zapewnić mieszkańcom dostęp do tańszej energii i zwiększyć jej lokalną produkcję.

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