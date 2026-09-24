W takiej sytuacji ZUS wstrzymuje wypłaty 800 plus. Jest komunikat

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przypomina, że osoby, które nie są obywatelami Polski, muszą spełniać dodatkowe warunki, aby zachować lub uzyskać prawo do pobierania 800 plus. – W sytuacji gdy nie możemy potwierdzić w odpowiednich rejestrach, że dany warunek jest spełniony, mamy obowiązek wstrzymać wypłatę świadczenia. Aby ją wznowić, musimy uzyskać od osoby składającej wniosek wyjaśnienia i dowody. Informacje o statusie świadczenia 800+ oraz o ewentualnych wezwaniach do osobistego złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów zamieszczamy na koncie eZUS osoby składającej wniosek – wyjaśnia ZUS.

Prawo do 800 plus przysługuje osobie, która nie jest obywatelem Polski, jeśli:

przez cały okres pobierania świadczenia mieszka na terytorium Polski wraz z dzieckiem, na które zostało przyznane świadczenie 800+,

jest aktywna zawodowo, czyli podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowym,

dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ZUS wstrzymuje wypłaty 800 plus, jeśli pojawią się wątpliwości, czy cudzoziemiec składający wniosek lub dziecko, którego on dotyczy, spełniają wszystkie warunki. – Warunek zamieszkania w Polsce weryfikujemy między innymi w rejestrze beneficjentów ochrony czasowej, który prowadzi Straż Graniczna. Odnotowywane są tam na przykład dane dotyczące przekraczania granicy Polski – informuje ZUS.

Najczęstsze przyczyny wstrzymania wypłaty 800 plus cudzoziemcom

Zakład ujawnia, że wstrzymanie 800 plus następuje najczęściej, gdy:

w rejestrze Straży Granicznej jest odnotowany wyjazd z Polski osoby składającej wniosek lub dziecka, a nie ma danych o ponownym wjeździe,

w rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie ma informacji, że osoba składająca wniosek jest zgłoszona do ubezpieczeń emerytalno-rentowych,

w systemie informacji oświatowej nie ma informacji, że dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

w rejestrach występują niezgodności dotyczące danych identyfikacyjnych osoby składającej wniosek lub dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL).

Co trzeba zrobić, aby ZUS wznowił wypłatę 800 plus? – Jeśli wstrzymamy wypłatę świadczenia 800+, wezwiemy osobę składającą wniosek do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów, że wraz z dzieckiem spełnia warunki, aby otrzymywać to świadczenie. Po uzyskaniu dowodów w wyznaczonym terminie (3 dni od otrzymania wezwania) wypłatę wznowimy od miesiąca, w którym ją wstrzymaliśmy – tłumaczy instytucja.

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