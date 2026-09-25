Wielki zwrot w sprawach frankowych. Wyrok TSUE nie jest tym, czym się wydawał

Banki mogły liczyć na korzystniejsze rozliczenia. Tymczasem jeden warunek wskazany przez TSUE może pokrzyżować im plany.
Pierwsza reakcja frankowiczów i ich prawników na wyrok TSUE z dziesiątego września była, lekko mówiąc, niekorzystna. Chwilę później, po spokojnej lekturze uzasadnienia wyroku, okazało się, że wcale nie jest tak źle. Dziś, po dwóch tygodniach, wiemy już, że wyrok ten działa raczej na korzyść kredytobiorców. Jak to możliwe?
Teoria salda niezgodna z prawem
Źródło: Wprost
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