Wielki zwrot w sprawach frankowych. Wyrok TSUE nie jest tym, czym się wydawał

Pierwsza reakcja frankowiczów i ich prawników na wyrok TSUE z dziesiątego września była, lekko mówiąc, niekorzystna. Chwilę później, po spokojnej lekturze uzasadnienia wyroku, okazało się, że wcale nie jest tak źle. Dziś, po dwóch tygodniach, wiemy już, że wyrok ten działa raczej na korzyść kredytobiorców. Jak to możliwe?

Teoria salda niezgodna z prawem