Euro i frank w dół, dolar w górę. Kursy walut 29 września 2026 r.

Z danych przekazanych we wtorek przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 29 września za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,8537 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3728 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6202 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,1010 zł.
Jakie kursy walut 29 września? Dolar w górę, euro w dół
Kursy walut – wtorek, 29 września
- dolar – 3,8537 zł
- euro – 4,3728 zł
- frank szwajcarski – 4,6202 zł
- funt szterling – 5,1010 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – poniedziałek, 28 września
- dolar – 3,8478 zł
- euro – 4,3769 zł
- frank szwajcarski – 4,6297 zł
- funt szterling – 5,1054 zł
Kursy walut – piątek, 25 września
- dolar – 3,8404 zł
- euro – 4,3750 zł
- frank szwajcarski – 4,6345 zł
- funt szterling – 5,0822 zł
Kursy walut – czwartek, 24 września
- dolar – 3,8570 zł
- euro – 4,3900 zł
- frank szwajcarski – 4,6593 zł
- funt szterling – 5,1061 zł
Kursy walut – środa, 23 września
- dolar – 3,8175 zł
- euro – 4,3588 zł
- frank szwajcarski – 4,6417 zł
- funt szterling – 5,0778 zł
Kursy walut – wtorek, 22 września
- dolar – 3,7934 zł
- euro – 4,3463 zł
- frank szwajcarski – 4,6218 zł
- funt szterling – 5,0671 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
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