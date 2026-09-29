Euro i frank w dół, dolar w górę. Kursy walut 29 września 2026 r.

Z danych przekazanych we wtorek przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 29 września za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,8537 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3728 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6202 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,1010 zł.

Jakie kursy walut 29 września? Dolar w górę, euro w dół

Kursy walut – wtorek, 29 września

dolar – 3,8537 zł

euro – 4,3728 zł

frank szwajcarski – 4,6202 zł

funt szterling – 5,1010 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – poniedziałek, 28 września

dolar – 3,8478 zł

euro – 4,3769 zł

frank szwajcarski – 4,6297 zł

funt szterling – 5,1054 zł

Kursy walut – piątek, 25 września

dolar – 3,8404 zł

euro – 4,3750 zł

frank szwajcarski – 4,6345 zł

funt szterling – 5,0822 zł

Kursy walut – czwartek, 24 września

dolar – 3,8570 zł

euro – 4,3900 zł

frank szwajcarski – 4,6593 zł

funt szterling – 5,1061 zł

Kursy walut – środa, 23 września

dolar – 3,8175 zł

euro – 4,3588 zł

frank szwajcarski – 4,6417 zł

funt szterling – 5,0778 zł

Kursy walut – wtorek, 22 września

dolar – 3,7934 zł

euro – 4,3463 zł

frank szwajcarski – 4,6218 zł

funt szterling – 5,0671 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

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