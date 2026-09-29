Pilny komunikat ZUS. Niemal 2000 plus dla ponad 6 mln seniorów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podsumowuje tegoroczne wypłaty 14. emerytur. Wypłacany od pięciu lat dodatek trafił w tym roku do blisko 6,3 mln emerytów i rencistów. – Tegoroczna akcja przyznawania i wypłaty czternastych emerytur przebiegła zgodnie z harmonogramem. ZUS rozpatrzył 6 239 985 spraw, które dotyczyły 6 298 632 uprawnionych osób pobierających świadczenia długoterminowe. Łączna wartość przyznanych świadczeń wyniosła przeszło 9,2 mld zł brutto. To ponad 7,5 mld zł netto, które trafiły lub w najbliższych dniach trafią do świadczeniobiorców – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez ZUS.

14. emerytury 2026. Najwięcej wypłat 20 i 25 września

Zakład przekazał „czternastki” razem z emeryturami i rentami w standardowych terminach płatności. Seniorzy nie musieli składać żadnych wniosków. ZUS przyznał i wypłacił świadczenia automatycznie. – ZUS przekazywał czternastki wraz z podstawowymi świadczeniami w terminach płatności przypadających 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Najliczniejsze grupy świadczeniobiorców otrzymały dodatkowe pieniądze w terminach płatności przypadających 20 i 25 września. W tych dwóch dniach czternastki trafiły łącznie do prawie 2,45 mln osób – podaje instytucja.

Do wypłaty pozostały jedynie „czternastki” przeznaczone dla 23,6 tys. osób, które pobierają świadczenia przedemerytalne. Łączna wartość tych świadczeń wyniesie ponad 46,8 mln zł brutto. Pieniądze trafią do uprawnionych najpóźniej 1 października.

Po zakończeniu wypłat ZUS rozpocznie wysyłkę decyzji o przyznaniu czternastej emerytury. Akcja ruszy wraz z początkiem października. Zakład wyśle ponad 6,29 mln decyzji, co oznacza, że trafią one do wszystkich osób, którym przyznał dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Przypomnijmy, że w tym roku wyjściowa wysokość 14. emerytury wyniosła 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. Piszemy „wyjściowa”, gdyż na taką kwotę mogą liczyć osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach stosowano mechanizm „złotówka za złotówkę”. Przykładowo osoba pobierająca emeryturę w wysokości 3500 zł brutto otrzymała dodatek w wysokości 1378,49 zł brutto. ZUS nie wypłaca „czternastki”, jeśli wyniesie ona mniej niż 50 zł brutto. W praktyce oznacza to, że na świadczenie nie łapie się senior z emeryturą przekraczającą 4828,49 zł brutto.

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