2,4 km nowych torów i zaplecze dla lokomotyw. Duża inwestycja pod Poznaniem

Nowe zaplecze do obsługi i napraw lokomotyw powstanie w Gądkach koło Poznania. Za realizację inwestycji odpowiadać będzie Budimex, który zawarł kontrakt z Siemens Mobility. Prace mają zakończyć się do końca 2027 roku.

– Realizacja Centrum Serwisowego w Gądkach to projekt łączący kompetencje Budimeksu w budownictwie kubaturowym i kolejowym. Tego typu inwestycje wymagają zrozumienia specyfiki infrastruktury przeznaczonej do obsługi nowoczesnego taboru. Dla naszego zespołu to także możliwość wykorzystania doświadczeń zdobytych przy wcześniejszych realizacjach zapleczy technicznych i infrastruktury kolejowej – powiedział Cezary Łysenko, Członek Zarządu Budimex SA.

Zaplecze dla lokomotyw i 2,4 km torów

Planowany kompleks będzie pełnił funkcję centrum serwisowego dla lokomotyw. W ramach inwestycji powstaną obiekty warsztatowe i techniczne, a także magazyny, drogi wewnętrzne oraz parking.

Dużą część przedsięwzięcia stanowi infrastruktura kolejowa. Zaplanowano budowę około 2,4 km torów, bocznicy kolejowej oraz sieci trakcyjnej. Nowa infrastruktura zostanie połączona ze stacją Gądki.

Budimex wykona również instalacje i sieci niezbędne do funkcjonowania całego kompleksu, w tym systemy wodno-kanalizacyjne, ogrzewanie, wentylację i klimatyzację oraz instalacje elektryczne.

Siemens Mobility rozwija zaplecze serwisowe

Dla Siemens Mobility centrum w Gądkach ma być elementem rozwoju działalności serwisowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

– Centrum Serwisowe w Gądkach jest ważnym elementem rozwoju działalności Siemens Mobility w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przed nami intensywny etap realizacji inwestycji, który wymaga ścisłej współpracy wszystkich zaangażowanych stron. Jesteśmy przekonani, że dzięki dobrej koordynacji prac projektowych, wykonawczych i operacyjnych powstanie nowoczesny obiekt odpowiadający na potrzeby naszych klientów oraz wspierający dalszy rozwój usług serwisowych Siemens Mobility – podkreślił Tomasz Prejs, dyrektor zarządzający polskiego oddziału Siemens Mobility.

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