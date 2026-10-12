Trudny początek tygodnia dla złotego. Kursy walut 12 października 2026 r.

Z danych przekazanych w poniedziałek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 12 października za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,9211 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3889 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,7111 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,1906 zł.

Jakie kursy walut 11 października? Trudny początek tygodnia dla złotego

Kursy walut – poniedziałek, 12 października

dolar – 3,9211 zł

euro – 4,3889 zł

frank szwajcarski – 4,7111 zł

funt szterling – 5,1906 zł

Notowania w poprzednim tygodniu:

Kursy walut – piątek, 9 października

dolar – 3,9022 zł

euro – 4,3775 zł

frank szwajcarski – 4,6946 zł

funt szterling – 5,1655 zł

Kursy walut – czwartek, 8 października

dolar – 3,9132 zł

euro – 4,3789 zł

frank szwajcarski – 4,6926 zł

funt szterling – 5,1635 zł

Kursy walut – środa, 7 października

dolar – 3,9111 zł

euro – 4,3797 zł

frank szwajcarski – 4,6942 zł

funt szterling – 5,1785 zł

Kursy walut – wtorek, 6 października

dolar – 3,8868 zł

euro – 4,3699 zł

frank szwajcarski – 4,6722 zł

funt szterling – 5,1468 zł

Kursy walut – poniedziałek, 5 października

dolar – 3,9116 zł

euro – 4,3855 zł

frank szwajcarski – 4,7166 zł

funt szterling – 5,1759 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

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