Trudny początek tygodnia dla złotego. Kursy walut 12 października 2026 r.

Z danych przekazanych w poniedziałek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 12 października za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,9211 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3889 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,7111 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,1906 zł.
Jakie kursy walut 11 października? Trudny początek tygodnia dla złotego
Kursy walut – poniedziałek, 12 października
- dolar – 3,9211 zł
- euro – 4,3889 zł
- frank szwajcarski – 4,7111 zł
- funt szterling – 5,1906 zł
Notowania w poprzednim tygodniu:
Kursy walut – piątek, 9 października
- dolar – 3,9022 zł
- euro – 4,3775 zł
- frank szwajcarski – 4,6946 zł
- funt szterling – 5,1655 zł
Kursy walut – czwartek, 8 października
- dolar – 3,9132 zł
- euro – 4,3789 zł
- frank szwajcarski – 4,6926 zł
- funt szterling – 5,1635 zł
Kursy walut – środa, 7 października
- dolar – 3,9111 zł
- euro – 4,3797 zł
- frank szwajcarski – 4,6942 zł
- funt szterling – 5,1785 zł
Kursy walut – wtorek, 6 października
- dolar – 3,8868 zł
- euro – 4,3699 zł
- frank szwajcarski – 4,6722 zł
- funt szterling – 5,1468 zł
Kursy walut – poniedziałek, 5 października
- dolar – 3,9116 zł
- euro – 4,3855 zł
- frank szwajcarski – 4,7166 zł
- funt szterling – 5,1759 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
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