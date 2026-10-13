Jeden bank już Polakom nie wystarcza? Spora zmiana na rynku

Jeszcze w 2018 roku niemal dwie trzecie Polaków (64 proc.) deklarowało, że korzysta z usług wyłącznie jednego banku. Z usług dwóch instytucji jednocześnie korzystało tylko 16 proc., a z trzech lub więcej zaledwie 4 proc.

Ponad 80 proc. Polaków otwartych na inne banki

Okazuje się, że dziś konto w jednym banku coraz rzadziej nam wystarcza. Z najnowszego badania platformy Raisin wynika, że aż aż 81,7 proc. oszczędzających Polaków już trzyma część pieniędzy poza swoim głównym bankiem, bądź rozważa taką możliwość.

– Przez lata banki budowały relację z klientem wokół całego pakietu usług. Konto, karta, kredyt oraz oszczędności zwykle pozostawały w jednej instytucji. Teraz Polacy częściej wybierają każdy z tych produktów osobno. Nie muszą zmieniać głównego banku, żeby ulokować oszczędności tam, gdzie oprocentowanie jest wyższe albo zasady bardziej im odpowiadają. Im łatwiej porównać oferty i skorzystać z produktu w innej instytucji, tym mniej powodów, by z przyzwyczajenia trzymać wszystko w jednym miejscu – komentuje Michał Piątek, dyrektor generalny Raisin w Polsce.

Prawie 60 proc. oszczędzających Polaków przyznaje, że w ciągu ostatniego roku sprawdzało oferty lokat i kont oszczędnościowych w różnych bankach. Dla części z nich na samym porównywaniu się nie kończy – 35 proc. deklaruje, że po znalezieniu korzystniej oprocentowanej oferty przenosi swoje środki.

Najczęściej oferty analizują osoby w wieku 25–34 lat. W ciągu ostatnich 12 miesięcy niemal trzy czwarte z nich porównywało oferty lokat i kont oszczędnościowych. Gotowość do działania najczęściej deklarowali nieco starsi, czyli osoby grupie wiekowej 35-44 lata – 42,4 proc. przenosi pieniądze do innego banku po znalezieniu lepiej oprocentowanej oferty.

Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2026 roku przez UCE RESEARCH na zlecenie Raisin. Próba objęła 1006 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.

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