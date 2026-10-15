Ta metoda oszczędzania wciąż na fali? Są najnowsze dane

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych we wrześniu. W poprzednim miesiącu sprzedano obligacje o łącznej wartości 7,9 mld zł. To wynik nieco gorszy niż w sierpniu, kiedy odnotowano 8,2 mld zł.

Przypomnijmy, że w lipcu padł rekord, sprzedano wówczas obligacje o łącznej wartości 9,8 mld zł.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych we wrześniu

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów dane za wrzesień wyglądają następująco:

3-miesięczne (OTS1226) – 212 mln zł,

1-roczne (ROR0927) – 3 038 mln zł,

2-letnie (DOR0928) – 539 mln zł,

3-letnie (TOS0929) – 1 479 mln zł,

4-letnie (COI0930) – 1 450 mln zł,

10-letnie (EDO0936) – 994 mln zł,

6-letnie rodzinne (ROS0932) – 35mln zł,

12-letnie rodzinne (ROD0938) – 109 mln zł.

– Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 1-roczne – ROR (39% udział w strukturze sprzedaży), nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 3 038 mln zł oraz 3-letnie – TOS (19%) ze sprzedażą na poziomie 1 479 mln zł i COI (18%) ze sprzedażą 1 450 mln zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły obligacje 10-letnie – EDO (13%) i 2-letnie – DOR (7%) oraz 3-miesięczne – OTS (3%) – informuje Ministerstwo Finansów.

Obligacje rodzinne mocno w górę

Resort finansów podał również, że na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 800 plus" klienci przeznaczyli we wrześniu kwotę 144 mln zł. To wyraźnie więcej niż w sierpniu, kiedy było to 126 mln zł. Ministerstwo przypomina, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie 800 plus, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

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