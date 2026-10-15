Legendarny Bentley Elżbiety II szukał nowego właściciela. Ma ekskluzywne wyposażenie

Takie auta nieczęsto trafiają do sprzedaży. Wystawiony w domu aukcyjnym Broad Arrow Auctions Bentley Mulsanne od razu znalazł nowego nabywcę.

Jak zdradził Ryan Cigana, dyrektor domu aukcyjnego, poważne zainteresowanie tym autem wyrażał jeszcze przed aukcję m.in. członek jednej z rodzin królewskich z Bliskiego Wschodu. Ostatecznie wycofał się jednak z licytacji ze względu na to, że samochód ma kierownicę po prawej stronie, a chciał auto prowadzić osobiście.

To nie jest seryjny Bentley. Królewskie koce i markowe parasolki

To nie jest seryjna produkcja. Auto królowej z silnikiem V8 o pojemności 6,75 litra zostało polakierowane na ulubiony kolor monarchini – charakterystyczny głęboki odcień zieleni Barnato. Wnętrze auta również zaprojektowano z myślą o komforcie Elżbiety II, dlatego zostało wyposażone w specjalne udogodnienia: półkę na torebkę zamiast środkowego podłokietnika, elektrycznie sterowane zasłony czy w grubą wykładzinę z jagnięcej wełny.

Skórzana tapicerka ma jasny, beżowy odcień. W samochodzie jest także komplet wełnianych koców, telewizor z odtwarzaczem DVD, popielniczki, system zamykania drzwi bez dźwięku oraz dwa parasole marki Bentley.

Ze względów bezpieczeństwa pojazd został wyposażony także w ukryte za atrapą chłodnicy niebieskie światła błyskowe, syrenę oraz głośnik. Rozstaw osi został wydłużony o 250 mm, co zwiększyło całkowitą długość pojazdu do 5,8 m. Na nadwoziu umieszczono królewskie herby i specjalne oznaczenia, które podkreślały jego wyjątkowy status.

Bentley ma program aut używanych. Milionowe kwoty za auta

Gdy limuzyna w 2019 roku zakończyła oficjalną służbę na brytyjskim dworze, wróciła do fabryki marki w Crewe. Z auta usunięto wtedy królewskie herby i półkę na królewską torebkę.

W marcu 2024 roku Bentley sprzedał wyjątkowe auto w ramach programu aut używanych. Nowym właścicielem został prywatny kolekcjoner, który dwa lata później zdecydował o wystawieniu auta na licytację.

Dom aukcyjny wycenił limuzynę królowej na około 400-450 tys. euro, czyli od 1,7 mln zł do około 2 mln zł. Prawdopodobnie ostateczna cena w październikowej aukcji była znacznie wyższa. W sierpniu 2025 roku, również na aukcji za 175 500 funtów (około 900 tys. zł) sprzedano inne auto królowej – Range Rovera L322 z 2006 roku.

W serwisie Otomoto używany Bentley Mulsanne z 2016 roku w kolorze czarnym, i z przebiegiem około 130 tys. km, kosztuje 399 900 zł. Właściciel auta zaznaczył w ogłoszeniu, że cena nie podlega negocjacji.

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