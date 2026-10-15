Kursy walut 15 października 2026 r. Tylko frank zyskuje

Z danych przekazanych w czwartek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 15 października za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,8952 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3691 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6949 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,1647 zł.

Jakie kursy walut 15 października? Tylko frank w górę

Kursy walut – czwartek, 15 października

dolar – 3,8952 zł

euro – 4,3691 zł

frank szwajcarski – 4,6949zł

funt szterling – 5,1647 zł

Notowania w tym tygodniu:

Kursy walut – środa, 14 października

dolar – 3,9042 zł

euro – 4,3706 zł

frank szwajcarski – 4,6835 zł

funt szterling – 5,1775 zł

Kursy walut – wtorek, 13 października

dolar – 3,9177 zł

euro – 4,3806 zł

frank szwajcarski – 4,7032 zł

funt szterling – 5,1857 zł

Kursy walut – poniedziałek, 12 października

dolar – 3,9211 zł

euro – 4,3889 zł

frank szwajcarski – 4,7111 zł

funt szterling – 5,1906 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

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