Polska na finansowej bombie. Szef Rady Fiskalnej wskazuje, gdzie szukać oszczędności

Marta Roels: Polska gospodarka rośnie, bezrobocie pozostaje relatywnie niskie, a rząd chwali się kolejnymi miliardami na inwestycje i programy społeczne. Dlaczego zatem ekonomiści biją na alarm i mówią o krytycznym stanie finansów publicznych?

Sławomir Dudek: Niewątpliwym sukcesem jest to, że polska gospodarka rozwijała się bardzo szybko przez ponad trzy dekady. Transformacja rozpoczęta w 1989 roku przyniosła rezultaty, o których na jej początku trudno było marzyć. Polska jest dziś jedną z dwudziestu największych gospodarek świata, a według PKB na mieszkańca, liczonego parytetem siły nabywczej, osiągnęła poziom porównywalny z Japonią. Oczywiście nie oznacza to, że jesteśmy drugą Japonią – nie mamy równie silnych globalnych marek ani identycznej struktury gospodarki. Jednak sam awans jest ogromnym osiągnięciem.

Co ważne, przez dużą część tego okresu sukcesowi towarzyszyły względnie stabilny dług i zrównoważone finanse publiczne. Polska ma zróżnicowaną, odporną gospodarkę oraz zdrowy system bankowy. Za tym korzystnym obrazem kryje się jednak poważny problem – gwałtownie pogarszająca się sytuacja fiskalna. Jesteśmy objęci unijną procedurą nadmiernego deficytu, agencje ratingowe sygnalizują wzrost ryzyka, a rentowność naszych obligacji wzrosła. Dynamika długu należy do najwyższych w Unii Europejskiej.

Deficyt wyniósł w 2025 roku około 7,3 proc. PKB. Tak wysoki i uporczywy deficyt przez kilka kolejnych lat jest w europejskiej historii zjawiskiem rzadkim, charakterystycznym raczej dla okresów poważnych kryzysów. Nie twierdzę, że Polska stoi u progu bankructwa. Uważam jednak, że jeśli chcemy utrzymać sukces gospodarczy ostatnich dekad, nie możemy ignorować tak głębokiej nierównowagi finansów publicznych.

Czy taki poziom deficytu finansów publicznych jest bezpieczny dla rozwijającej się gospodarki? Jak długo można go utrzymywać bez poważnych konsekwencji?