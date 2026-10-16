Dotacje na zmianę w kotłowni. Ruszył nabór wniosków do nowego programu

Walka z kopciuchami trwa w Polsce od 2015 roku, czyli od momentu wprowadzenia w Polsce ustawy antysmogowej, która dała samorządom realne narzędzia do wprowadzania lokalnych ograniczeń.

Przepisy, które mają na celu lokalne ograniczenie smogu oraz określają terminy wymiany starych pieców nie zostały dotychczas przyjęte jedynie w dwóch regionach: w województwie podlaskim i warmińsko – mazurskim. W pozostałych 14 województwach przepisy te funkcjonują, choć różnią się od siebie konkretnymi datami, wymaganiami dotyczącymi klas nowych kotłów oraz restrykcjami z tym związanymi.

Tym razem Warszawa rozpoczęła nabór wniosków na dofinansowanie modernizacji kotłowni.

Warszawa preferuje 4 źródła ogrzewania. Nabór potrwa do 31 marca 2027 roku

Z dotacji do wysokości nawet 40 tys. zł już mogą skorzystać właściciele nieruchomości, w których głównym źródłem ciepła jest stary kocioł gazowy, urządzenie na paliwo stałe lub kocioł olejowy. Warunkiem otrzymanie pieniędzy jest likwidacja starego kopciucha i montaż nowego, ekologicznego systemu ogrzewania. Ale nie każdego typu.

Miasto sfinansuje wymianę przestarzałych urządzeń na nowoczesne instalacje: pompę ciepła powietrze-woda lub gruntową pompą ciepła z dodatkowymi instalacjami (fotowoltaika, turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne), indywidualny węzł cieplny lub źródło ciepła zasilane energią elektryczną, również z dodatkowymi instalacjami typu fotowoltaika, turbiny wiatrowe, czy kolektory słoneczne.

Nabór wniosków rozpoczął się 1 września 2026 roku i potrwa do 31 marca 2027 roku. Program obejmuje inwestycje realizowane w 2027 roku.

Inne warunki dla różnych chętnych. Najpierw wniosek – potem remont

Dotacje są dostępne zarówno dla osób fizycznych, jak i wspólnot, spółdzielni, przedsiębiorców czy fundacji, ale nie w tej samej wysokości. Osoby indywidulane otrzymają:

pompa ciepła powietrze-woda: do 30 tys. zł, nie więcej niż 3 tys. zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia,

gruntowa pompa ciepła: do 40 tys. zł, ale nie więcej niż 6 tys. zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia,

ogrzewanie elektryczne: do 10 tys. zł,

węzeł cieplny: do 30 tys. zł.

Do tego można otrzymać do 15 tys. zł na jedną nową dodatkową instalację zintegrowaną z głównym źródłem ogrzewania.

Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, fundacje, stowarzyszenia czy przedsiębiorcy mają lepsze warunki:

pompa ciepła powietrze-woda: do 40 tys. zł, nie więcej niż 3 tys. zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia,

gruntowa pompa ciepła: do 50 tys. zł, nie więcej niż 6 tys. zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia,

ogrzewanie elektryczne: do 20 tys. zł,

węzeł cieplny: do 40 tys. zł.

Tu także jest możliwość otrzymanie dodatkowej kwoty na nową instalację zintegrowaną z głównym źródłem ogrzewania.

Aby otrzymac dofinansowanie najpierw trzeba złożyc wniosek i podpisać umowę o udzielenie dotacji, a dopiero potem można rozpocząć inwestycję. Po zakończeniu prac inwestor składa rozliczenie wraz z fakturami i protokołem odbioru, a środki trafiają na wskazany rachunek bankowy.

Wniosek składa się przez portal Moja Warszawa, ePUAP lub e‑Doręczenia – albo tradycyjnie, w urzędzie dzielnicy czy kancelarii ogólnej.

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