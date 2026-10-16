Dolar w dół, frank znów w górę. Kursy walut 16 października 2026 r.

Z danych przekazanych w piątek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 16 października za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,8827 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,3661 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,7099 zł, a za 1 brytyjskiego funta 5,1746 zł.
Jakie kursy walut 16 października? Frank znów w górę
Kursy walut – piątek, 16 października
- dolar – 3,8827 zł
- euro – 4,3661 zł
- frank szwajcarski – 4,7099 zł
- funt szterling – 5,1746 zł
Notowania w tym tygodniu:
Kursy walut – czwartek, 15 października
- dolar – 3,8952 zł
- euro – 4,3691 zł
- frank szwajcarski – 4,6949zł
- funt szterling – 5,1647 zł
Kursy walut – środa, 14 października
- dolar – 3,9042 zł
- euro – 4,3706 zł
- frank szwajcarski – 4,6835 zł
- funt szterling – 5,1775 zł
Kursy walut – wtorek, 13 października
- dolar – 3,9177 zł
- euro – 4,3806 zł
- frank szwajcarski – 4,7032 zł
- funt szterling – 5,1857 zł
Kursy walut – poniedziałek, 12 października
- dolar – 3,9211 zł
- euro – 4,3889 zł
- frank szwajcarski – 4,7111 zł
- funt szterling – 5,1906 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
Czytaj też:
Złoty łapie wiatr w żagle. Wszystkie główne waluty tanieją Czytaj też:
Kursy walut 15 października 2026 r. Tylko frank zyskuje