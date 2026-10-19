Karol Nawrocki naciska na Donalda Tuska. Paraliż NBP już w listopadzie?

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przekazał, że Karol Nawrocki ma gotowe wnioski o powołanie do zarządu NBP trzech obecnych członków RPP: Ludwika Koteckiego, Przemysława Litwiniuka, Marcina Zarzeckiego oraz byłej wiceprezes NBP w latach 2020-26 Marty Kightley.

Chodzi o „te same osoby, które były zgłoszone w drodze konsensu w lutym tego roku” – powiedział PAP Paweł Szefernaker. Lutowy wniosek nie uzyskał kontrasygnaty premiera, co jest konieczne do skutecznego powołania na to stanowisko.

Zarząd NBP w listopadzie straci kolejnego członka. Skład niezgodny z prawem

Obecny zarząd Narodowego Banku Polskiego liczy minimalną przewidzianą prawem liczbę sześciu osób, ale 4 listopada upływa kadencja Adama Lipińskiego wiceprezesa NBP. Jeżeli wakat po nim nie zostanie uzupełniony dojdzie do sytuacji, w której liczba członków zarządu spadnie poniżej wymaganej ustawowo liczby 6-8 osób, nie licząc prezesa NBP.

Kadencja członków zarządu trwa 6 lat, a ta sama osoba nie może pełnić tej funkcji dłużej niż dwie kolejne kadencje.

Aktualny skład zarządu NBP to:

Adam Lipiński – wiceprezes NBP, kadencja do 4 listopada 2026 roku,

Marta Gajęcka – kadencja do 1 stycznia 2027 roku,

Paweł Mucha – kadencja do 1 września 2028 roku,

Artur Soboń – kadencja do 6 grudnia 2029 roku,

Rafał Sura – kadencja do 28 lipca 2028 roku,

Paweł Szałamacha – kadencja do 12 października 2028 roku.

Listopadowy paraliż decyzyjny w NBP. Brak kontrasygnaty premiera?

Jeśli liczba członków zarządu NBP spadnie poniżej wymaganej ustawowo liczby, bankowi centralnemu grozi paraliż decyzyjny i prawny, ponieważ organ ten przestanie działać w składzie zgodnym z prawem.

Zarząd NBP kieruje bieżącą działalnością banku, realizuje uchwały Rady Polityki Pieniężnej (RPP), przygotowuje plan finansowy oraz sprawozdania NBP. Gdy skład staje się niezgodny z ustawą, każda podjęta uchwała lub decyzja zarządcza może zostać zaskarżona lub uznana za nieważną z mocy prawa ze względu na wadliwość składu NBP.

Czym może się dla Polaków skończyć taka sytuacja? Może uderzyć w wycenę złotówki, w rezerwy walutowe oraz w postrzeganie stabilności Polski przez rynki finansowe. Będzie też kłopot z bieżącą reakcją na inflację oraz z kształtowaniem stóp procentowych.

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