Ranking lokat na pół roku. Jeden z liderów znów podniósł stawkę

Serwis Bankier.pl przedstawił najnowszy ranking lokat bankowych na pół roku. Powstał on w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu. Dana marka bankowa może się w nim znaleźć tylko raz (z najlepszą propozycją na dany termin).

Liderem rankingu nadal jest lokata Nest Banku Nest Lokata Witaj z oprocentowaniem na poziomie 6,10 proc. w skali roku. Aby móc skorzystać z oferty trzeba być nowym klientem, założyć konto osobiste i spełnić następujące warunki (do wyboru):

zapewnienie wpływów w wysokości co najmniej 2000 zł na miesiąc, wykonanie z niego minimum 10 płatności kartą lub Blikiem (do spełnienia w dwóch okresach),

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł na miesiąc (do spełnienia w dwóch okresach).

Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

Drugie miejsce zachowała VeloLokata dla Aktywnych od VeloBanku ze stawką 6 proc. rocznie. Propozycja ta przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste, wyrażą zgody marketingowe oraz będą w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym trwania lokaty zapewniać wpływ na konto osobiste w wysokości co najmniej 2000 zł. Maksymalna kwota wpłaty to 50 000 zł.

Lokaty bankowe na pół roku. Raiffeisen Digital Bank znów podniósł stawkę

Na najniższym stopniu podium utrzymuje się Raiffeisen Digital Bank ze swoją Lokatą dla Ciebie w wariancie dla nowych klientów. Warto jednak podkreślić, że bank po raz kolejny w ostatnim czasie zdecydował się na podniesienie stawki, tym razem z 4,70 do 5 proc. (jeszcze w wakacje było to 4,20 proc.). Na tym nie koniec, gdyż górny limit wpłat wzrósł ze 100 000 do 150 000 zł. Aby skorzystać z oferty należy otworzyć konto osobiste. Środki wpłacone do Raiffeisen Digital Banku są chronione przez austriacki system gwarantowania depozytów.

W pierwszej piątce rankingu lokat bankowych na pół roku znalazły się jeszcze Lokata na Start od Inbanku z oprocentowaniem na poziomie 4,50 proc. w skali roku, a także Lokata Standard proponowana przez Toyota Bank ze stawką 4,30 proc. rocznie.

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