Są najnowsze dane ws. wynagrodzeń. Taka sytuacja to rzadkość

Z danych przedstawionych we wtorek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło we wrześniu 9266,48 zł. To o 5,9 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku.

– Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2026 r. było o 5,9% wyższe niż we wrześniu 2025 r. – podał GUS.

Wynagrodzenia we wrześniu. Lepiej niż rok temu i w sierpniu

Urząd podał również, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe w relacji do sierpnia o 0,1 proc. To oznacza, że w poprzednim miesiącu Polacy zarabiali więcej niż we wrześniu ubiegłego roku, jak również więcej niż miesiąc wcześniej. Przypomnijmy, że w sierpniu br. płace w firmach wzrosły o 5,6 proc. rok do roku, za to względem lipca nastąpił spadek o 2,6 proc.

GUS podkreśla w komunikacie, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe składowe wynagrodzeń, m.in. premie, nagrody, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz odprawy emerytalne.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że wrzesień był kolejnym miesiącem, w którym podwyżki przewyższały tempo wzrostu cen. Przypomnijmy, że inflacja konsumencka w poprzednim miesiącu wyniosła 4,1 proc. rok do roku.

GUS poinformował również, że we wrześniu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6360,4 tys. etatów, co oznacza spadek o 0,8 proc. w relacji do analogicznego okresu 2025 roku. W relacji do sierpnia br. nastąpił pod tym względem spadek o 0,1 proc.

Przedstawione przez GUS dane dotyczą podmiotów sektora przedsiębiorstw, który stanowi część gospodarki narodowej. Sektor ten obejmuje podmioty zatrudniające co najmniej dziesięciu pracowników.

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