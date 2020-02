Inwestorzy uciekają do bezpiecznych przystani. Dolar i złoto najdroższe od lat

Epidemia koronawirusa dotarła także na giełdę. Po okresie, w którym nie było widać szczególnych spadków, od początku tygodnia mamy do czynienia z odwrotem od inwestycji ryzykownych. Jak twierdzą analitycy, tylko wczoraj z europejskich giełd zniknęło około 400 mld dolarów.

Zwiększoną ostrożność inwestorów było widać na największych europejskich parkietach. Zareagowała także giełda we Włoszech, gdzie rozprzestrzenia się epidemia choroby. Giełda w Mediolanie traciła wczoraj 4,5 proc. w stosunku do piątkowego zamknięcia. Podobnie zareagowały parkiety we Frankfurcie i Paryżu. Oba traciły wczoraj po 3,5 proc. Brytyjski indeks FTSE również zaliczył poważny spadek. Główny indeks londyńskiej giełdy był o 3,3 proc. niżej, niż w piątek. Czerwono jest również na warszawskim parkiecie. WIG20 w momencie wczorajszego zamknięcia stracił 4,2 proc. Największymi przegranymi są firmy, które zaopatrują się w Azji oraz ciężki przemysł. Są też pojedynczy wygrani. Mercator, producent rękawic ochronnych m.in. dla medycyny, wzrósł wczoraj o 22,32 proc.

Ucieczka do bezpiecznych przystani

Gdzie podziały się środki ze światowych parkietów? Trafiły do tak zwanych bezpiecznych przystani. Inwestorzy wycofują środki z ryzykownych inwestycji i lokują je te, które od lat uznawane są za bezpieczne. Dolar jest obecnie najmocniejszy od ponad trzech lat. Rekordy bije także złoto. Za uncję trzeba już zapłacić 1654, czyli ponad 6560 zł. Ostatni raz kruszec był tak drogi w 2013 roku.

W obliczu prawdziwego kryzysu zweryfikowano także bitcoina, który przez ostatnie miesiące uznawany był już za jedną z bezpiecznych przystani. Okazuje się jednak, że inwestorzy nie ufają najpopularniejszej kryptowalucie. W ostatnim tygodniu zaliczyła ona znaczący spadek. Przez siedem dni bitcoin stracił ponad 2081 zł.

