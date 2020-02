Orlen złożył wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia Energi

„Złożony dzisiaj przez spółkę wniosek inicjuje formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji” – czytamy w komunikacie.

We wniosku opisano działalność stron na określonych rynkach właściwych oraz przedstawiono argumentację dotyczącą wpływu transakcji na konkurencję na tych rynkach.

„Uzyskanie przez spółkę decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Energa jest jednym z warunków, pod którymi spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Energa” – przypomniano.

Na początku grudnia 2019 r. PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114 tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną sztukę.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Grupa Energa jest trzecim co do wielkości operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim co do wielkości sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

