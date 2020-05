Rynki. Mały fragment większej układanki

Pozytywny nastrój przyciągnięty z nocy powinien pozostać niezagrożony aż do popołudnia, gdy rynek będzie się musiał zmierzyć z raportem NFP z USA. Przesądzony jest rekordowy spadek zatrudnienia wskutek reakcji na pandemię COVID-19, na co rynek jest przygotowany, choć dowód załamania gospodarczego zawsze jest czymś, co może zakłócić entuzjazm. Chyba że im gorsze dane, tym większa szansa na ujemne stopy procentowe Fed?

W kwietniu spadek zatrudnienia w sektorze pozarolniczym USA ma wynieść rekordowe 22 mln. To skutek nagłego wprowadzenia nakazu pozostania w domach i wstrzymania działalności gospodarczej, co w amerykańskich warunkach prowadzi natychmiastowego zerwania umów o pracę. Stopa bezrobocia ma skoczyć do 16 proc. z 4,4 proc. w marcu, choć wartość ta może być niższa, jeśli rzesza Amerykanów zdecyduje się zrezygnować z aktywnego poszukiwania pracy (wówczas nie liczą się do statystyk). Oznacza to tylko tyle, że nie należy pozytywnie odczytywać niższego wyniku stopy bezrobocia, ale i tak samo rynek nie powinien nerwowo reagować na wielomilionowe zmniejszenie zatrudnienia. Te miejsca pracy w większości nie zginęły całkowicie i zostaną na powrót wypełnione, jak tylko zakończony zostanie lockdown. Jednak odbudowa rynku pracy będzie postępować powoli i nierealnym jest powrót do pełnego zatrudnienia w tym roku. W kolejnych miesiącach istotne będzie tempo, z jakim bezrobocie będzie się obniżać. A to w dużej mierze będzie zależeć od tego, czy pandemia COVID-19 będzie opanowana i uniknie się wybuchu drugiej fali niekontrolowanego rozprzestrzeniania zakażeń. To wielka niewiadoma, na którą dzisiejszy raport nie udzieli odpowiedzi. Dziś dostaniemy tylko jeden fragment informacji, jak źle jest na starcie długiej drogi od złego do lepszego.

A jeśli gorsze dane (dla gospodarki) to tak naprawdę lepsze dane (dla rynków)? Wczoraj USD tracił, spadały rentowności długu USA, a Wall Street poprawiało szczyty wraz z rozwijaniem się dyskusji, że Fed może zdecydować się na wprowadzenie ujemnych stóp procentowych. Jakkolwiek pomysł szybko został skonfrontowany ze sceptyczną oceną członka Fed Barkina, to jednak spekulacje raczej nie znikną całkowicie. Dziś rano rynek stopy procentowej dyskontuje 3 pb obniżki stopy rezerw federalnych do końca 2020 r. Wątpię, aby Fed miał zdecydować się na ujemne stopy procentowe, jednak bank centralny znalazł się w niewygodnym położeniu. Perspektywa odmrażania gospodarki i odbudowy ożywienia jest dyskontowana przez rynki finansowe, co też może wpływać na zacieśnianie warunków finansowych (wzrost rynkowego kosztu pieniądza). Tego Fed by nie chciał, stąd niewykluczone, że dla zadbania o utrzymanie łagodnych warunków kredytowych w najbliższych komentarzach przedstawiciele Fed mogą być bardziej otwarci na ewentualny scenariusz ścięcia stóp poniżej zera. Jako że rynki finansowe prędzej wyceniają oczekiwania niż fakty, spekulacje byłyby pożywką do osłabienia USD i impulsem dla apetytu na ryzyko. Ciekawe, jaka strategię przyjmie Fed?

