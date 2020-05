Warszawski parkiet w końcu zaświecił się na zielono

Poniedziałkowe notowania Giełdy Papierów Wartościowych pozostawiły po sobie długo oczekiwane morze zieleni. WIG20 zakończył wczorajszy handel ze wzrostem na poziomie 4,23 proc. Czy jest to powód do szukania odbicia na rynku? Na to zdecydowanie za wcześnie, ale na pewno jest to znak, że także polscy inwestorzy miewają chwile optymizmu.

Na wczorajszym handlu solidnie zyskał KGHM Polska Miedź. Akcje miedziowego giganta podrożały o 11,49 proc. O nieco ponad 10 proc. wzrósł kurs sieci handlowej Dino. Rośli także inni, czołowi gracze warszawskiej giełdy. PKN Orlen zyskał wczoraj 6,26 proc., a CD Projekt zakończył dzień na poziomie o 3,80 proc. wyższym niż przed weekendem.

Banki i spółki energetyczne w górę

Na plusie był także sektor bankowy. Nie są to już tak imponujące wzrosty, ale w czasach niepewności gospodarczej mogą być zachętą dla inwestorów. PKOBP zakończył dzień na poziomie +4,26 proc., Pekao zyskał 3,36 proc. W górę poszły także Alior (2,95 proc.) i mBank (1,97 proc.)

Jeszcze mniejsze wzrosty zanotowały spółki energetyczne. Poza wspomnianym już Orlenem na zielono zaświeciły się także JSW (3,47 proc.), PGE (4,18 proc.), Tauron (0,89 proc.) i PGNiG, które urosło o 0,54 proc.