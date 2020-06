CD Projekt przekłada premierę Cyberpunk 2077. Co na to inwestorzy?

CD Projekt jest giełdową gwiazdą ostatnich miesięcy. Kurs spółki przekroczył kilka tygodni temu 400 zł za akcję. Wczoraj producent gier poinformował jednak, że długo oczekiwana i przekładana już premiera Cyberpunk 2077, znów zostanie odsunięta z 17 września na 19 listopada. Można się było spodziewać, że inwestorzy nerwowo zareagują na ten komunikat. Jak jest w rzeczywistości?

W momencie otwarcia cena za jedną akcję dewelopera wynosiła 373,40 zł. Tuż przed godziną 11, za jedną akcję trzeba było zapłacić już 382,20. W szczytowym momencie cena wahała się nawet w okolicach 385 zł. W reakcji na przełożenie premiery... spółka idzie więc w górę.

Chęć wypuszczenia gotowego produktu

„Przesunięcie daty premiery wynika z konieczności finalnego dopracowania gry i usuwania błędów. Powyższe działania wymagają od Spółki zabezpieczenia dodatkowego czasu i nie wpływają na ukończoną już zawartość gry, jej gameplay oraz testy Cyberpunka 2077 rozpoczęte w tym tygodniu przez niezależnych dziennikarzy z całego świata (tzw. hands-on)” – napisano w opublikowanym raporcie bieżącym dla inwestorów.

Jednocześnie firma opublikowała na Twitterze oświadczenie skierowane do graczy. „Zdecydowaliśmy się przesunąć premierę Cyberpunka 2077 z 17 września na 19 listopada” – czytamy w oświadczeniu. „Ci, którzy znają nasze podejście do produkcji gier wiedzą, że nie wyślemy do sklepów gry, która nie jest gotowa” – dodano.

Firma podkreśla, że powodem decyzji o przełożeniu premiery gry jest chęć dostarczenia maksymalnie dopracowanej produkcji, która „zostanie z nami przez kolejne lata”. Jednocześnie CD Projekt przeprasza, że gracze będą musieli dłużej czekać. – Mamy nadzieję, że zrozumiecie, dlaczego zrobiliśmy, co zrobiliśmy" – piszą.

Czytaj także:

Premiera gry Cyberpunk 2077 przesunięta po raz kolejny. CD Projekt RED: Mamy nadzieję, że to zrozumiecie