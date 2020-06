Zamachowcy wdarli się na teren giełdy w Karaczi. Policja przeprowadziła szturm. Są ofiary śmiertelne

Atak terrorystyczny w Pakistanie. Na teren giełdy w Karaczi wdarli się uzbrojeni napastnicy. Jak donoszą lokalne media, jest co najmniej kilka ofiar śmiertelnych.

Lokalne oddziały antyterrorystyczne przeprowadziły szturm na budynek. Jak twierdzi policja w wyniku ataku zginęło czterech terrotystów, którzy podjechali pod budynek srebrną Toyotą. Napastnicy byli uzbrojeni w broń palną i granaty. Na razie nie wiadomo kim byli terroryści.

Dyrekor giełdy powiedział, że napastnicy wjechali na parking, a następnie kierując się do budynku „strzalali do wszystkich” . Budynek jest mocno strzeżony, gdyż oprócz giełdy, znajdują się w nim siedziby kilku głównych banków w Pakistanie. Jak twierdzą lokalne władze, napastnicy mieli obrzucić granatami posterunki strażników, a następnie otworzyć ogień.

Na nagraniach, które pojawiły się na Twitterze widać moment szturmu na budynek giełdy. Ostrzegamy, że niektóre sceny są drastyczne.

@khurram143: #Pakistan stock exchange in karachi under attack.Two of terrorist were killed,operation ongoing.#karachi pic.twitter.com/7O5jo7onbL



@khurram143: Two more terrorists were killed,attack foiling.Weldon #pakistan security personnel.#Karachi pic.twitter.com/X55axm9Btt



@Natsecjeff: BREAKING:Attack reported near Karachi Stock Exchange. Initial reports indicate a gun + grenade attack. At least 3 being reported injured. Developing. #Pakistan pic.twitter.com/9YeFBgYXyS

